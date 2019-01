Znana radijska voditeljica se je pohvalila z veliko spremembo

Radijska voditeljica in komičarka Tanja Kocman razlaga, da njena bitka s kilogrami sega že v otroštvo, z občasnimi najstniškimi izpadi in nezdravimi dietami, ko je marsikaj počela narobe, pravi. "Najbolj narobe je bilo to, da nisem poskušala imeti res rada samo sebe."

"Vsakič, ko sem se namensko odločila za hujšanje, je šlo vse narobe, ker sem hotela vse doseči prehitro," nam je razložila voditeljica.

Potem pa sem odkrila, da dejansko rada hodim v hribe, da rada tečem, da rada grem tudi na fitnes. In posledično sem tudi shujšala.

Na svoji strani na Facebooku je delila primerjavo, kako daleč je prišla v desetih letih:

10 let, 6 tatujev in par kil razlike 😁😇 Posted by Tanja Kocman on Tuesday, January 15, 2019

Spoznala je, da se je treba nekaterim stvarem odpovedati

Pošalila se je, da bi včasih raje izdelovala origami kot telovadila, a se vseeno spravi k vadbi, predvsem zato, ker je spoznala, da se je treba nekaterim stvarem odpovedati. "Ne za zmeraj, ampak vsaj v večji količini in v vsakodnevni uporabi. Sama moram malo popaziti pri čipsu in testeninah, preostale skušnjave pa me ne ganejo pretirano (smeh, op. p.)."

V svoji novi koži se počuti boljše, pravi. Ponudba oblačil je zdaj večja, pridobila pa je tudi samozavest. "Pa s tem ne mislim, da bi morale ženske z več kilogrami biti nesamozavestne ali se počutiti kakorkoli manj vredne. Gre samo za to, da delaš na sebi in se vzljubiš. Pri tem ti lahko pomaga manj kilogramov, več poznavanja sveta ali pa novi nohti, samo da si s sabo zadovoljen."

Manj kilogramov je prineslo tudi več pohval, pri čemer ji večina ploska, ker še ni vrgla puške v koruzo ali, kot pravi sama: "Čipsa na kavč."

