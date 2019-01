Pet razlogov, zakaj novoletne zaobljube padejo v vodo

Mnogi ste se ob nastopu novega leta zavezali, da se boste v letu 2019 lotili diete in redne telovadbe ter se enkrat za vselej spravili v dobro formo. A gotovo se vam je v preteklosti že kdaj zgodilo, da so po mesecu ali dveh vaše zaobljube propadle. Tukaj je nekaj razlogov, ki so jih ob novem letu zbrali na spletnem portalu Inquirer in ki pojasnjujejo, zakaj je tako.

1. Postavili ste si nerealne cilje

Če ste vse preteklo leto ali celo dlje jedli in pili, kar vam je srce poželelo, in se skoraj nič gibali, nato pa se odločili, da boste kar čez noč vse to prekinili in začeli povsem drugače živeti, obstaja velika verjetnost, da boste kmalu obupali. Z danes na jutri spremeniti stare navade ali, bolje rečeno, razvade je šok tako za vaše telo kot duha, zato si cilje raje postavite malo bolj realno. Na primer: določite si, da bosta januarja namesto vsak dan sladke jedi jedli le trikrat tedensko, februarja to zmanjšate na dvakrat tedensko, marca pa na primer sladkarije jejte le še ob posebnih priložnostih. Enako naredite s telovadbo. Da boste po 1. januarju vsak dan zahajali v fitnes ali telovadnico, ni najbolj realno. Če ne zaradi drugega, že zato, ker vas bodo od treningov na začetku mišice zagotovo bolele še kakšen dan ali dva, morda celo tri. Zadajte si torej cilj, da boste za začetek telovadili dvakrat tedensko, naslednji mesec trikrat in tako naprej. Če bodo zaobljube oziroma cilji postavljeni realno, bo zagotovo večja možnost za uspeh.

Statistični urad je po skoku v novo leto sestavil izbor novoletnih zaobljub, ki si jih največkrat zadamo. TUKAJ preverite, katere so!

Če se boste gibanja lotili skupaj s kakšno prijateljico, bo zagotovo lažje. Foto: Thinkstock

Ponavadi pri uspešni izvedbi nekih na novo zadanih ciljev pomaga, če se podvigov ne lotevamo sami, ampak v družbi. Tako sploh na začetku, ko na trenutke motivacija pojenja, še kako prav pride, če vas na dan, ko se vam nikakor ne da v fitnes, pokliče prijateljica, s katero sta se po novem letu skupaj vpisali na telovadbo. Ta vas bo prepričala, da se ji, kot je bilo tako ali tako dogovorjeno, pridružite. Lahko pa vas na dan, ko bi raje kot po zdravi hrani znova posegli po nezdravih prigrizkih, ki po vrh vsega še redijo, od tega odvrne partner oziroma partnerica.

3. Svojih ciljev ne razkrijete drugim

Morda razen svoji boljši polovici in prijatelju oziroma prijateljici, s katero skupaj obiskujeta telovadbo in se borita proti odvečnim kilogramom, nikomur drugemu niste povedali o svojih novoletnih zaobljubah. Lahko namerno, da vas v primeru neuspeha ne bi zbadali ali vam dajali občutka še večje nesposobnosti, lahko pa čisto podzavestno. V vsakem primeru je včasih malce pritiska dobra motivacija. Ko vas ima, da bi obupali, vas bo morda naprej gnala ravno misel na to, da bi radi vsem, ki vedo za vaše nove cilje, dokazali, da zmorete.

4. Ne dopuščate napak

Če ste perfekcionist, ste verjetno bolj nagnjeni k temu, da boste, če ne bo vse popolno in brez napak, hitro obupali. In si rekli, da boste raje naslednji mesec začeli znova, da bo vse tako, kot je treba. Potem pa ob prvi ali drugi napaki znova prekinili pot sprememb in vse skupaj prestavili še na mesec kasneje. Bodite torej malce popustljivi sami do sebe, sploh na začetku. Če pride dan, ko nikakor ne morete reči ne in se pregrešite (s hrano ali čim drugim), preprosto sprejmite, da ste imeli en dan dopusta od uresničevanja novoletnih zaobljub. Naslednji dan brez slabe vesti nadaljujte po načrtu, ki ste si ga zastavili. Enako storite naslednjič, ko boste imeli "prost dan". Pazite le, da na koncu ne bo teh prostih dni več kot tistih drugih.

Na vsake toliko se lahko "pregrešite" in si privoščite kakšno vam ljubo hrano, ki je ni na vašem novem seznamu prehranjevanja. Foto: Thinkstock

5. Pozabite se nagraditi

Ko vam uspe priti do nekega cilja ali vsaj do nove stopničke pri njegovi uresničitvi, je prav, da sami sebe nagradite. Če ste na primer odločeni, da boste shujšali, se za vsakih nekaj izgubljenih kilogramov nagradite z novim, manjšim kosom oblačila. Če ste tako odločni, da vas niti nagrada v obliki hrane ne bo vrgla iz smeri doseganja cilja, je lahko nagrada tudi vaša priljubljena sladica ali kakšen drug vam ljub priboljšek, ki sicer ni del vaše novoletne diete.