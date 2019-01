Top 10 novoletnih zaobljub: je med njimi tudi vaša?

Statistični urad je po skoku v novo leto sestavil izbor novoletnih zaobljub, ki si jih največkrat zadamo, ter jih pospremil s statističnimi podatki za spodbudo in moralno podporo, kot pravijo.

Preveč jemo, pijemo in kadimo

Tako so navedli, da je bilo leta 2017 kar 52 odstotkov Slovenk in Slovencev čezmerno hranjenih ali debelih, alkohol je vsaj enkrat mesečno uživalo 56 odstotkov Slovencev, kadilk in kadilcev pa je bilo med prebivalci Slovenije, ki so starejši od 16 let, 22 odstotkov.

60 odstotkov se jih giblje dovolj

Kot spodbuden podatek, ki ga velja z zaobljubami še izboljšati, so navedli, da smo Slovenci kar marljivi jedci sadja in zelenjave, okoli 70 odstotkov starejših od 16 let sadje oziroma zelenjavo uživa vsaj enkrat na dan. Tudi pri telesni vadbi nismo slabi, leta 2017 se je v zadostni meri gibalo 60 odstotkov polnoletnih prebivalcev Slovenije.

Podrobnejše podatke, tudi o preostalih zaobljubah, kot je več potovanj, manj stresa in več pomoči drugim, si oglejte v infografikah:

Preberite še: