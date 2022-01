Novoletne zaobljube − kako so nastale in zakaj jih sprejemamo?

Zgodovina novoletnih zaobljub je stara štiri tisoč let in sega v antični Babilon. Babilonci naj bi tradicijo začeli med njihovim 12-dnevnim praznovanjem, imenovanim Akitu. Takrat so zasadili pridelke, okronali novega kralja in bogovom obljubili, da bodo plačali svoje dolgove in vrnili vse izposojene predmete. Verjeli so, da jim bodo bogovi v prihodnjem letu naklonjeni, če bodo držali svojo besedo, v nasprotnem primeru pa se jim bi zgodilo nekaj hudega.

"Pavova prisega" kot predhodnica novoletnih zaobljub

Zgodovina novoletnih zaobljub se je nadaljevala v starem Rimu. Julij Cezar je leta 46 pr. n. št. uvedel nov koledar, s katerim je 1. januar razglasil za začetek novega leta. Ta novi datum je počastil Janusa, dvoglavega boga, ki je s svojima glavama simbolično zrl nazaj v preteklo leto in naprej v novo leto. Rimljani so Janusu žrtvovali darove in mu v novem letu obljubili lepo vedenje.

Foto: Guliverimage

Novoletne zaobljube so sprejemali tudi v srednjem veku. Takrat so vitezi obnovili svojo zaobljubo viteštvu tako, da so položili roke na živega ali pečenega pava. S t. i. "pavovo prisego" so vitezi obljubili, da bodo ostali zvesti svojim viteškim vrednotam.

Od dnevnika do časopisnega članka

Novoletne zaobljube so bile do 17. stoletja že povsem običajne. Leta 1671 je škotska pisateljica Anne Halkett napisala dnevnik, ki je vseboval več obljub, med drugim tudi kot obljubo, da ne bo nikogar več užalila ali da bo prijazna in dobra do drugih. Dnevnik je objavila 2. januarja in ga naslovila Zaobljube.

Leta 1813 je bostonski časopis prvi uporabil besedno zvezo novoletna zaobljuba. V članku je pisalo: "Verjamem, da obstaja množica ljudi, ki sprejema novoletne zaobljube. Ti ljudje ves december grešijo, z resno odločnostjo, da bo januarja vse drugače in da bodo v novo leto zakorakali z novim vedenjem, novimi sklepi in s prepričanjem, da bodo tako popravili vse svoje prejšnje napake."

Foto: Pexels

80 odstotkov ljudi zaobljub ne izpolni

Danes zaobljube niso več povezane z bogovi, ampak jih ljudje sprejemajo zase. Poudarek tradicije je na samoizpolnitvi, pri čemer si ljudje vzamejo čas za razmislek o ciljih. Sodobne zaobljube so običajno osredotočene na zdravje in osebno rast. Zaradi simbolike novega leta je 31. 12. odličen čas, da obrnemo nov list in začnemo na novo.

Kljub temu raziskave kažejo, da 80 odstotkov ljudi do 1. februarja prekrši svoje zaobljube, pri doseganju svojih ciljev pa jih je uspešnih le osem odstotkov. Glede na nekaj tisočletno zgodovino se te številke verjetno še lep čas ne bodo spremenile. Strokovnjaki pravijo, da smo na neuspeh obsojeni zaradi nerealnih pričakovanj.

Foto: Pexels

Postavljamo si namreč visoke cilje, ki hitro postanejo previsoki, zato pri njihovem uresničevanju kmalu obupamo. Ključ do uspeha je v tem, da zaobljube razčlenimo na manjše cilje, ki so lahko uresničljivi. Namesto da bi rekli: "Želim se spraviti v formo," si zastavite konkreten cilj, kot je na primer: "Vsak ponedeljek in sredo bom šel na fitnes."

Najbolj priljubljene zaobljube

Tukaj je nekaj najbolj priljubljenih zaobljub, ki se vsako leto znajdejo na seznamih ljudi iz vsega sveta. Katera je vaša?

- Jedel bom bolj zdravo.

- Več bom telovadil.

- Shujšal bom.

- Manj bom spil alkohola.

- Prenehal bom kaditi.

- Privarčeval bom več denarja in odplačal dolgove.

- Našel si bom novo službo.

- Več časa bom preživel z družino in prijatelji.

- Naučil se bom nove veščine.

- Ustvaril bom svoje podjetje.

- Več bom potoval.

- Manj bolj gledal televizijo.

- Več bom bral.

- Pridružil se bom dobrodelni organizaciji.

