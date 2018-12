Kako uresničiti novoletne zaobljube #video

Novoletne zaobljube si zada vsak osmi Slovenec, to je več kot 200 tisoč ljudi. Toda večina jih obupa že v prvih dveh tednih. Tako po vodi splavajo telovadba, zdrava prehrana in večja zagnanost v službi. Kako si zadati realne cilje, takšne, da čeznje ne bomo naredili križa že januarja?

"Skrajni čas je, da neham kaditi, shujšam vsaj pet kilogramov in postanem bolj organizirana. Naslednje leto bo vse drugače," je pogosta zaobljuba, ki jo slišimo med novoletnimi prazniki.

A kaj, ko v večini primerov ni tako. Novoletne zaobljube imajo običajno zelo kratek rok trajanja: do konca jih izpelje samo vsak 13. posameznik oziroma osem odstotkov ljudi.

Obisk fitnes centrov januarja skokovito naraste

V fitnes centrih se obisk na začetku leta poveča za kar 30 odstotkov. A žal večina ljudi s športom vztraja samo do konca zime ali pa še to ne.

"V januarju imamo vsako leto od tri do pet odstotkov strank, ki pridejo, poravnajo vadnino in jim je že to dovolj, da zadostijo tej svoji potrebi po gibanju, sicer pa sploh ne pridejo," je pojasnil Gregor Pečovnik, direktor podjetja Šus Eurofitness.

Največja napaka, ki jo ljudje naredijo, ko si zastavljajo novoletne cilje, je, da si jih zadajo preveč in nato želijo doseči vse naenkrat. Rezultat pa je ravno obraten od želenega.

"Predlog je zagotovo ne več kot tri, štiri ali pet zaobljub, ki so realne," je svetoval psiholog Matej Tušak.

Zaobljubam dodajte posledice

Zaobljubam dodajte tudi posledice, ki sledijo, če jih ne izpolnite. "Če ne bom shujšal 10 kilogramov, prihodnje leto poleti ne grem na morje. In če bi imel to v svoji pisarni napisano, bi vsakič junija, ko bi nekdo vstopil v mojo pisarno, rekel, o, a ti pa letos ne greš na morje. In seveda potem bi nas to spodbujalo," je ponazoril Tušak.

Zaobljube tudi nujno časovno opredelite. Kateri ponedeljek boste šefu rekli za povišico, koliko kilogramov boste shujšali in kdaj boste začeli vadbo. Potem pa samo vztrajajte.

Cilje zapišite na list papirja

"Po naših izkušnjah je vsaj en mesec potreben za to, da stranka začuti spremembe na svojem telesu, to pa je dodatna motivacija za nadaljnje udejstvovanje in ukvarjanje s športom," je še povedal Pečovnik.

Seveda pa naj cilji ne ostanejo le v vaši glavi. Zapišite jih na list papirja in ga obesite na vidno mesto, tako da nanje ne boste pozabili.