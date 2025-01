Jan Plestenjak, ki se letos po letu dni premora vrača na koncertne odre, je ob začetku novega leta presenetil svoje oboževalce in prvega januarja brez posebnega pompa predstavil svež videospot za novo skladbo z naslovom Valentinova pesem.

Čutno balado, ki jo je izdal na novega leta dan, je Jan Plestenjak delil na svojem kanalu na Youtubu, kjer si jo je po dveh dneh že poslušalo in ogledalo 70 tisoč ljudi. Tudi tokrat se Plestenjak ni izneveril svojemu slogu in v pesem izlil svoje občutke ob neuresničeni ljubezni.

"So pesmi in so … pesmi. Vem, da sem dal vanjo vsega sebe. Upam, da jo začutite," je ob izdaji nove pesmi povedal Jan.

Kako zveni nova pesem, si lahko ogledate in poslušate v spodnjem videoposnetku:

Novi album bo izdal konec aprila

Skladba nosi naslov Valentinova pesem in ima poseben čar, saj je pri njej sodeloval s Simfoniki – s simfoničnim orkestrom Budapest Art Orchestra. Pesem je druga izdana skladba 16. Plestenjakovega studijskega albuma, ki bo izšel konec aprila. Pred dvema mesecema je namreč Plestenjak že izdal pesem A si a nisi, pri kateri je v duetu zapel z Miranom Rudanom.

Še pred izdajo albuma pa se bo Plestenjak že vrnil na koncertne odre, saj se prvič po letu dni premora pred svoje oboževalce vrača prav na valetinovo. 14. februarja namreč v dvorani Tabor v Mariboru pripravlja veliki Valentinov koncert.