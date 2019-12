Kakšne partnerske novoletne zaobljube skleniti, da se v letu 2020 ne boste ločili? #video

"Zame je že beseda zaobljuba rahlo grozljiva, ker je tako determinirana - tega se je treba držati. Ker smo ljudje večinoma narejeni tako, da takrat, ko ti nekdo nekaj ukaže, sicer malo upogneš hrbet, rečeš da, misliš si ne, narediš pa po svoje. Tako da raje kot o zaobljubah govorim o dogovorih, torej partnerskih dogovorih, ki jih lahko sklenemo ob neki prelomnici, kot je novo leto, ampak pomembno je, da jih sklenemo iskreno, brez fige v žepu," svoje mnenje o novoletnih zaobljubah pove Melita Kuhar, ki se že več kot desetletje ukvarja s svetovanjem parom.

Prazniki, ko imamo več časa zase in svoje bližnje, so vsekakor idealen čas, da pogledamo stanje svojega partnerskega odnosa, a v pozitivnem, sodelujočem duhu, ne z obtožujočim tonom in negativizmom. Pogovor naj bo konstruktiven, s ciljem stvari spremeniti na bolje.

O novoletnih partnerskih dogovorih smo govorili z Melito Kuhar, ki že več kot desetletje svetuje parom. Foto: Jan Lukanović "Par naj se usede in naj naredi inventuro preteklega leta, kar zadeva odnos, komunikacijo, kaj sva pogrešala drug pri drugem, kaj bi ti spremenil, kaj bi spremenila jaz. Povemo si iskreno, kaj bi si želeli drugače, kaj bi naš partner želel, da jaz pri sebi popravim, izboljšam, za kaj bi jaz želela, da spremeni on. Dobro je, da so začrtamo neko partnersko strukturo ter določimo, kam želimo usmerjati partnerski odnos v letu, ki je pred nami. Vsekakor je prava smer taka, da se oba počutiva varna, sprejeta, ljubljena, slišana in spoštovana. Kajti ne smemo pozabiti, da smo v tem čolnu skupaj in da je dobro, da veslamo skupaj v isto smer," na srce polaga sogovornica.

Nekaj temeljnih, zdravih partnerskih dogovorov za leto 2020

1. Iskrena komunikacija

Bistvo dobrega, uspešnega partnerskega odnosa je iskrena komunikacija, kjer si lahko moški in ženska brez zadržkov povesta dobre in slabe stvari. Tudi ko gre za težave ali malenkosti, ki nas v razmerju motijo, moramo to povedati iskreno in spoštljivo, brez obtoževanja in napadanja ali zamer. Argumentirano razložimo, kaj nas moti, kaj bi radi drugače, ne samo, da rečemo: tega ne prenašam, za to hočem, da spremeniš – brez pojasnila, zakaj tako čutimo in kako bi lahko to naš partner spremenil.

Bistvo dobrega, uspešnega partnerskega odnosa je iskrena komunikacija, kjer si lahko moški in ženska brez zadržkov povesta dobre in slabe stvari. Foto: Getty Images

Iskrena komunikacija je tako pomembna zato, ker se na njej gradi zaupanje v odnosu. "Zaupanje namreč na pride kar samo od sebe, ne pade z neba, ampak se ustvarja, vzpostavlja. In samo če bo naš odnos temeljil na iskrenem pogovoru in če bomo v odnosu znali drug drugim sodelovati in se spoštovati, bomo lahko ustvarjali tudi to zaupanje," pravi Melita Kuhar.

2. Vzeti si dovolj pogosto čas drug za drugega

Pari si morajo nujno vzeti kakšen večer, dan ali pa konec tedna zase. Brez otrok, brez službenih obveznosti, brez vsega. "Da se moški in ženska posvetita le drug drugemu, da se na novo spoznavata, si začneta spet 'dišati', da se brez hitenja intimno predata drug drugemu," pove sogovornica in dodaja: "Tudi pogovor je nujen del uspešnega odnosa. Torej si morata v tem času vzeti tudi nekaj trenutkov, da govorita le o vaju, o vajinih občutkih, o vajinem odnosu, ne zgolj o tehničnih stvareh, kot so, kdo bo šel jutri po hrano v trgovino in kdo bo naslednji teden peljal otroke na treninge."

Seks je lepilo vsakega zdravega in pripadnega partnerskega razmerja Foto: Getty Images 3. Biti spolno aktiven

Kuharjeva pravi, da je spolnost izjemno pomemben del kakovostnega in uspešnega partnerskega odnosa, saj se prav skozi spolnost izkazuje posebna oblika zaupanja in predanosti. "Dve osebi se namreč združita na dveh kvadratnih centimetrih, dve osebi se združita v eno. Kaj je torej spolnost drugega kot akt res velikega zaupanja, če nekoga spustimo tako zelo blizu – telesno in čustveno? Seks je lepilo vsakega zdravega in pripadnega partnerskega razmerja. Je lepilo, ki drži dva človeka skupaj v posebni intimi. Pozabljamo, da je tudi spolnost pomemben del komunikacije med partnerjema," pojasnjuje sogovornica.

A ko sklepata s partnerjem odgovor o posteljnih aktivnostih, ni namen določiti količine, kolikokrat se bosta trudila biti intimna oziroma spolno aktivna, temveč si za cilj zadajmo, da bo naše spolno življenje kakovostno. Da se bomo, ko bomo intimni, res povsem predali drug drugemu in v tistih trenutkih pustili vse drugo ob strani.

4. Konstruktivno in spoštljivo reševanje sporov

Ni ga para pod soncem, ki se vsaj tu in tam ne bi razhajal pri mnenjih oziroma pogledih na nekatere stvari. In ni ga človeka, ki mu ne bi šle kakšne drobne stvari pri boljši polovici na živce – pa naj gre za to, da vaša draga svojo torbico pušča sredi stanovanja, morda za to, da vaš moški umazanih nogavic nikoli ne vrže v koš za perilo, temveč jih pusti pri postelji ali kavču. A ne glede na to, ali gre za male ali velike stvari, ki nas motijo, si moramo to povedati na pravi način.

Nesoglasja je treba reševati na konstruktiven in spoštljiv način, ne tako, da se ponižujemo in dajemo v nič. Foto: Getty Images

"Naučiti se moramo, kako svoje nestrinjanje oziroma drugačno mnenje izražati konstruktivno, spoštljivo, brez obtoževanja in vzbujanja občutka manjvrednosti. Imamo pravico, da povemo: Jaz sem zdaj jezna, ne počutim se slišano oziroma upoštevano – kaj lahko spremeniva? Kaj ti meniš, da bi lahko spremenila, oziroma zakaj si se odzval tako in tako?" o izražanju nestrinjanj in reševanju sporov svetuje Melita Kuhar.

5. Otroci bodo izvzeti iz partnerskega odnosa

Žal se prevečkrat dogaja, da so otroci priča prepirom, razpravam o tem, kako kot partnerja naprej, ali še huje, nekateri se prek otrok svoji drugi polovici maščujejo za nerešene stvari oziroma za spore in nestrinjanja. "Žal se pri svojem delu velikokrat srečujem prav s tem, zato tudi v svoji knjigi o partnerskih odnosih z naslovom Na kavču v Svetovalnici - Iskreno o partnerstvu poudarjam, da bo, če je partnerski odnos urejen, tudi vzgoja otrok bolj složna, tudi ta koncept zavezništva med starši pa bo bolj zdrav. Zato se bodo lahko otroci bolj zdravo in varno razvijali," še pove sogovornica.

Nekateri pari, ki si več ne znajo pomagati sami, se zatečejo k partnerski terapiji. Foto: Getty Images

Prav tedni po vstopu v novo leto so čas, ko se k Meliti v njeno svetovalnico po nasvete zateče veliko parov. Razlog je ta, da zaradi dela prostih dni pari veliko več časa preživijo skupaj kot sicer, vse težave, ki sta jih partnerja med letom pometala pod preprogo, pa pridejo na dan.

"Marsikateri par je že tako odtujen, da pravzaprav sploh ne ve, kaj delati te dneve doma. Med letom vsak beži v svojo službo, živita drug mimo drugega, niti pol ure na dan si ne vzameta za pogovor in druženje. Ker so že toliko odtujeni in na avtopilotu, je potem teh 10 dni dopusta grozljivih. Pojavljajo se trenja, nesporazumi, prepiri. Tako opažam vsako leto porast kmalu po novem letu. Ne sicer takoj januarja, ampak bolj februarja, marca, ko se stvari že res tako stopnjujejo, da ne zmorejo več," še pojasni.

In še zanimivost: če ste mislili, da so ženske tiste, ki so pobudnice iskanja partnerskega svetovanja, ste se motili. Vedno pogosteje so moški tisti, ki poiščejo pomoč. Sogovornica pove, da pri njej polovica povpraševanj po partnerskem svetovanju pride od moških, polovica pa od žensk.

Da je v partnerskih odnosih vedno več težav, je kriv tudi hektičen način življenja, ki ga številni živimo in v katerem izgubljamo stik s sabo ter partnerjem. "Malo pa je krivo tudi to, da smo egoisti in da nas ne skrbi več toliko za dobrobit in želje partnerja. Predvsem je pomembno, kaj si želimo mi, ne pa to, kaj si želi partner, kako se on ob nas počuti. Ali, rečeno drugače, hočemo, da je vse po naše, razvajeni smo in nismo več pripravljeni sklepati kompromisov. Polagam vam na srce, da naj bodo novoletni dogovori prav v duhu sklepanja kompromisov ter sodelovanja in njihove izvedbe skozi vse leto," še svetuje Melita Kuhar.