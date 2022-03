Zelenski se je zahvalil hollywoodskima zvezdnikoma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinski predsednik se je prek videopovezave pogovarjal z igralcema Milo Kunis in Ashtonom Kutcherjem, ki sta za pomoč Ukrajini zbrala kar 35 milijonov dolarjev.

"Ashton Kutcher in Mila Kunis, ki se je rodila v mestu Černivci, sta bila med prvimi, ki so se odzvali na naše tegobe," je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na Instagramu zapisal ob fotografiji, na kateri se prek videoklica pogovarja z znanim igralskim parom.

"Za pomoč ukrajinskim beguncem sta zbrala že 35 milijonov dolarjev," je dodal Zelenski, "sta neverjetno odločna in predana, resnična vzornika."

Igralca denar zbirata prek platforme za množično financiranje GoFundMe ter zbrana sredstva preusmerjata k platformama Flexport in Airbnb. Prva organizira predajo pomoči beguncem na Poljskem, Madžarskem in Slovaškem, v Romuniji in Moldaviji, Airbnb pa ljudem, ki bežijo iz Ukrajine, zagotavlja kratkoročne nastanitve.

"Najino delo se s tem še ni končalo," sta sporočila zvezdnika, "z vsakim dolarjem bova ravnala, kot bi ga donirala sama, s spoštovanjem dela, ki je bilo vloženo vanj, ljubezni, s katero ste ga dali, in želje, da bi bil izkoriščen za pozitiven vpliv na druge." Sama sta še pred začetkom zbiranja denarja donirala tri milijone dolarjev.

