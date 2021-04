Zapeljiva mamica karanteno izkoristila za masten zaslužek #video

Jennifer Thomson ima dve hčerki, stari 24 in 22 let. Čeprav ima diplomo iz psihologije, si denar služi z objavljanjem "sočnih" fotografij na družbenih omrežjih, kot so Instagram, TikTok, Twitter in Facebook. "Ljudje mislijo, da je to preprosta služba," je dejala za britanski tabloid The Sun. A če ji gre verjeti na besedo, je vse prej kot to. Thomsonova namreč pravi, da skrb za dosledno objavljanje na družbenih omrežjih od nje terja več časa kot običajen delovnik.

"Vse fotografije posnamem in uredim na svojem telefonu in ravno zaradi tega imam toliko dela," je pojasnila 42-letnica in dodala, da se je vseh potrebnih veščin za objavo fotografij naučila sama. "Naučila sem se vse narediti sama. Ko pogledam kakšne svoje stare fotografije, se sprašujem, kako mi je lahko sploh kdo sledil," se je pošalila.

Delovna vnema pa se ji je očitno obrestovala, saj je, kot trdi, v prvem mesecu karantene zaslužila okoli 30 tisoč ameriških dolarjev (okoli 25 tisoč evrov). Priznava pa, da se je od takrat zaslužek nekoliko zmanjšal.

Zapeljiva v spodnjem perilu

S svojim denarjem pa Thomsonova ravna preudarno. Večino zaslužka prihrani, nekaj sredstev pa vloži nazaj v različne oprave, v katerih se rada fotografira. Njeni sledilci seveda ne morejo mimo tega, da je v spodnjem perilu videti zelo zapeljivo in mladostno za svoja leta, vendar Thomsonova odkrito priznava, da je v preteklosti prestala nekaj estetskih posegov. Med drugim si je dala povečati prsi in zadnjico ter popraviti zobe. Njeno telo krasi tudi nekaj tetovaž, ki si jih je omislila pri tridesetih letih.

Pozitivna plat "mame vplivnice" pa ni zgolj dober zaslužek, temveč je izpostavitev na družbenih omrežjih blagodejno vplivala tudi na njeno samozavest. Kot mati samohranilka je namreč želela spremeniti svoj način življenja po zapletenem ločitvenem postopku, po katerem se je znašla v dolgovih. "To je bila zame grozna izkušnja, vendar sem nadaljevala svoje življenje. Želim ga izkoristiti, kolikor se da," je med drugim še optimistično povedala za tabloid. "Večina misli, da je, ko imaš enkrat otroke, tvojega življenja konec, vendar ni tako," še zagotavlja Thomsonova.

In gre ji verjeti na besedo. Z "nekonvencionalno" službo si je omogočila udobno življenje, uspelo ji je namreč poplačati hipoteko za hišo in avtomobil. "Z denarjem, ki sem ga zaslužila, sem preuredila tudi hišo, ki je zdaj res videti lepo. Vse fotografije naredim doma, zato mora biti hiša brezhibna," je med drugim za britanski tabloid The sun povedala prelesna vplivnica.

