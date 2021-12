Zanje ni zime: zvezdnice uživajo na plaži #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko se nekateri decembra zapodijo na snežne strmine, se drugi raje odpravijo v kraje, kjer je vedno toplo. Med zadnjimi so tri zvezdnice, ki so jih te dni ujeli na plaži.

Pomanjkanje sonca in toplote je najbolje pozdraviti v krajih, kjer je poletje skozi vse leto - tako očitno razmišlja hollywoodska zvezdnica Charlize Theron, ki te dni uživa v mehiškem letovišču Cabo San Lucas. Igralko, ki smo jo nazadnje gledali letos poleti v najnovejšem delu franšize Hitri in drzni, so fotografi ujeli na plaži v družbi njene mame.

V Cabo San Lucas se je zatekla tudi igralka Jessica Alba, ki so jo paparaci v objektiv ujeli v luksuzni vili z zasebnim bazenom, kjer je počitnikovala z možem in njunimi tremi otroki.

Manekenka Behati Prinsloo, ki je zaslovela predvsem kot eden od Victorijinih angelčkov, si je medtem skok v toplo morje privoščila v Miamiju. V Namibiji rojeno lepotico, ki je od leta 2014 poročena s pevcem Adamom Levinom, so na plaži ujeli v družbi prijateljice.

