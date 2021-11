Sin Borisa Beckerja med najbolj zaželenimi mladci na Otoku

Britanska revija Tatler je v zadnji letošnji številki objavila veliki izbor mladeničev in mladenk, ki trenutno veljajo za najbolj zaželene v Veliki Britaniji. Na seznamu s sto imeni se je znašlo kar nekaj članov angleške aristokracije ter sinov in hčera slavnih staršev. Med njimi je tudi Elias Becker, sin nemškega teniškega zvezdnika Borisa Beckerja in njegove nekdanje žene Barbare.

22-letni Elias živi v Londonu, kjer se ukvarja z manekenstvom, v reviji Tatler pa so o njem zapisali, da se "strastno ukvarja z duhovnostjo, vsak dan telovadi in se drži fleksiterijanske diete, kar pomeni, da se mesu ni povsem odrekel, a se večinoma prehranjuje z rastlinsko hrano."

Elias z očetom Borisom Beckerjem Foto: Profimedia

Da je izjemno samozavesten mladenič, je Elias pokazal v intervjuju za britanski časopis The Times. Na vprašanje, ali sta mu starša med odraščanjem kdaj povedala, da je videti dobro, je izjavil: "Tega nista mogla ravno zamolčati. Ne nazadnje sem se moral le pogledati v ogledalo."

Ob tem je dejal, da se je na seznam najbolj zaželenih najverjetneje uvrstil zaradi svoje karizme, in dodal, da verjame v "manifestiranje – da nekaj lahko dosežeš, če si to dovolj želiš."

Ob Eliasu so se sicer na seznam najbolj zaželenih mladeničev in mladenk na Otoku med drugim uvrstili še Romeo Beckham, sina Davida in Victorie Beckham, igralec Regé-Jean Page in lady Eliza Spencer, nečakinja princese Diane.

