Kot večina manekenk je tudi 21-letna Anna Ermakova zelo aktivna na Instagramu, kjer z objavami kaže, kako podobna je svojemu slavnemu očetu, legendarnemu teniškemu asu Borisu Beckerju.

Pod skoraj vsako objavo sledilci zapišejo, kako očitno je, da je Becker njen oče, hkrati pa hvalijo njen videz, češ da je v svetu manekenstva prava osvežitev. Kot model se je preizkusila že pri 14 letih, pri čemer ima vse od začetka podporo svoje mame Angele, ki je bila prav tako cenjena manekenka.

Na skrbništvo je pristal po potrjenem DNK-testu

Anna se je rodila marca 2000 in je plod afere za eno noč, ki se je med njeno mamo Angelo in Beckerjem odvila v londonski restavraciji Nobu. Boris je najprej zanikal očetovstvo in se zagovarjal, da sta imela z Angelo zgolj oralni seks, njegovi odvetniki pa so v enem trenutku celo trdili, da je Ermakova ukradla spermo ter se oplodila sama.

Anna z mamo Angelo. Foto: Guliverimage

Zvezdnik je kasneje obrnil svojo izjavo in sprejel očetovstvo, poleg tega pa je test DNK leta 2001 potrdil, da je oče dekleta. Leta 2007 je sprejel tudi deljeno skrbništvo in pristal na to, da bo Anno denarno preživljal.

Zabava za eno noč leta 1999 pa ni prinesla samo Anne, ampak tudi konec Borisovega zakona s tedanjo ženo Barbaro Feltus in drago ločitev. V zakonu z njo sta se mu rodila dva sinova Noah in Elias, v kasnejšem zakonu z Lilly Becker pa še en, Amadeus.