Zadnje novice o Harryju in Meghan razdelile tudi znane Britance

Včeraj je kot strela z jasnega iz Buckinghamske palače odjeknila vest, da princ Harry in njegova soproga Meghan Markle ne bosta več uporabljala svojih nazivov "kraljeva visokost". Prav tako ne bosta več prejemala javnih sredstev za opravljanje kraljevih dolžnosti in tudi kraljice Elizabete II. ne bosta več uradno predstavljala.

Še več, BBC celo poroča, da nameravata vojvoda in vojvodinja sussekška vrniti skoraj tri milijone evrov davkoplačevalskega denarja, ki sta ga porabila za obnovo svoje rezidence Frogmore, ki bo ostala njun britanski dom. A v prihodnje bosta za rezidenco, kjer bosta z Archiejem bivala v času, ko se bosta mudila v Veliki Britaniji, plačevala najemnino.

Tako kot po nepričakovani novici pred desetimi dnevi, da se Meghan in Harry umikata od kraljevih dolžnosti, so tudi zdaj, ko so iz Buckinghamske palače sporočili prve konkretne ukrepe ob njunem umiku, ljudje Twitter zasuli s premnogimi komentarji. Javnost je nekako še vedno razdeljena na dva pola, piše Fox News. Na tiste, ki v Meghan vidijo preračunljivko, ki je Harryja iztrgala Britaniji in kraljevi družini, ter na tiste druge, ki pravijo, da jima zaradi blatenja javnosti in odnosa do njiju drugega kot umik ni preostalo.

Nekaj objav, ki so sledile izredni novici iz Buckinghamske palače, preberite spodaj.

Judging how the Queen has dealt with Harry and Meghan we should have let her handle Brexit negotiations! Savage! #megexit — Chris Cook (@ChrisMCook) January 18, 2020

You all realize Harry never really wanted to be a part of the Royal family BEFORE meeting Meghan, right? #megexit — J-ache (@CarterArts) January 19, 2020

It’s funny everyone’s blaming Meghan for “ripping Harry away” from the royal family as if he wasn’t partying in Vegas naked for ten whole ass years. He’s always wanted to be free lol #megexit — emily b (@Eb12941) January 19, 2020

Meghan Markle watching the monarchy crumble to dust as she announced #megexit pic.twitter.com/IVh5U0554F — 💥Rᴜᴅᴇs (@Ruudess) January 12, 2020

Oglasili so se tudi nekateri znani Britanci

Voditelj oddaje Good Morning Britain Piers Morgan je po sobotni uradni izjavi britanske kraljice objavil več zaporednih tvitov, v katerih je dal jasno vedeti, da Meghan krivi za močno razrahljane vezi v kraljevi družini. In pri tem bil precej neusmiljen.

"Preseneča me le, da je rabila tako dolgo, da je Harryja pripravila do tega, da zavrže družino, monarhijo, vojsko in svojo državo. Kakšna mojstrovina," se je glasil le eden od mnogih tvitov, drugi pa: "Bistvo vsega: Meghan/Harry sta hotela imeti svoj kos torte in jo pojesti, a je kraljica torto odnesla nazaj v kraljevo kuhinjo."

Staggering that Harry would turn his back on the military like this. https://t.co/8YNVwVdpkg — Piers Morgan (@piersmorgan) January 18, 2020

Bottom line: Meghan/Harry wanted to have their cake & eat it, but the Queen just took the cake back to the royal kitchens. pic.twitter.com/v635IKyfEn — Piers Morgan (@piersmorgan) January 18, 2020

On a positive note, this spells the death on arrival of Meghan & Harry’s plan for a ‘progressive’ new Monarchy. So they thankfully won’t be ‘woking’ the Windsors after all. — Piers Morgan (@piersmorgan) January 18, 2020

Only surprised it took her so long to get Harry to ditch his family, the Monarchy, the military and his country. What a piece of work. pic.twitter.com/734AtrYsC9 — Piers Morgan (@piersmorgan) January 18, 2020

Oglasil se je tudi urednik na ITV Chris Ship, ki je zadolžen za poročanje o britanski kraljevi družini. Med drugim je citiral nekdanjega vodjo britanske mornarice Lorda Alana Westa, ki ga najbolj žalosti dejstvo, da Harry ne bo imel več nobenega opravka z britansko vojsko, saj je v zadnjih letih opravljal odlično delo. Ship je še zapisal, da je govoril z vodjo ene od dobrodelnih organizacij, ki je princu Harryju nadvse pri srcu, in da mu je možakar iskreno priznal: "Zelo žalostno. Uničen sem."

Former Head of the Navy, Lord West on #HarryandMeghan:

'The whole situation is extremely sad, and I think it is unfortunate, after his splendid service in the military, that he will now no longer be involved with the military in the UK'. — Chris Ship (@chrisshipitv) January 18, 2020

Spoke tonight to the chief of one charity very close to Prince Harry. Their view of all of this?

“Very sad, I’m gutted”

There will be many feeling that way today I suspect ... — Chris Ship (@chrisshipitv) January 18, 2020

Will there be further royal enegagements in the UK for the Sussexes?, I asked.

‘Yes’ came the reply.

‘Will it be BOTH Harry and Meghan?’

Reply: We are not commenting on the detail.

<<Seems to me Meghan has most likely checked out of the UK as well as the Royal Family. pic.twitter.com/eX565Y9FjE — Chris Ship (@chrisshipitv) January 18, 2020

Harry is not King (he is sixth in line) but tonight this feels like his and Meghan’s own abdication.

This isn’t 1936.

But it’s still pretty big.#HarryandMeghan pic.twitter.com/SBja6TQlaK — Chris Ship (@chrisshipitv) January 18, 2020

Sta pa Meghan in Harryju v bran stopila voditelj oddaj BBC Breakfast Dan Walker in britanska komediantka in igralka Katy Brand, ki je zapisala: "Člani kraljeve družine naj bi se pojavljali v javnosti lepi, nasmejani, videti naj bi bili zainteresirani, nastavljali naj bi se objektivom in kramljali. Harry in Meghan sta vse to naredila perfektno. A nenehno sta bila deležna toksične prhe sranja s strani medijev. Žalostno je, a kdo ne bi hotel odje****? Srečno."

Royals are meant to turn up looking nice, smile, look interested, pose for pics & make small talk. #HarryandMeghan did all of these things perfectly. They were relentlessly covered with a toxic shower of shit by the press. It’s sad but who wouldn’t want to fuck off? Good luck. — Katy Brand (@KatyFBrand) January 18, 2020

It’s never nice to see a family in trouble. No idea what has happened internally but

I don’t think #HarryandMeghan will ever be able to live a quiet life. I hope this brings them a greater degree of happiness and enables them to bring up their own family in the way they see fit. — Dan Walker (@mrdanwalker) January 18, 2020

Foto: Getty Images

Mnogo vprašanj še vedno nerešenih

In medtem ko je za zdaj torej jasno, da Meghan in Harry ostajata brez uradnih kraljevih nazivov in davkoplačevalskega denarja, še vedno ostaja kar nekaj odprtih vprašanj. Kako bosta služila denar? Kako pogosto se bosta dejansko vračala na Otok in koliko časa bosta preživljala s Harryjevo družino? Kdo bo plačal njuno varovanje, medtem ko bosta živela v Kanadi? Kje točno v Kanadi sploh nameravata bivati?

A na te in še mnoge druge odgovore bo očitno treba še malo potrpežljivo počakati.