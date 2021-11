Will Smith razkriva: Vsak dan sva pila in večkrat dnevno seksala

Ni skrivnost, da zna Oprah iz svojih gostov potegniti najsočnejše podrobnosti iz njihovih življenj, in tudi Will Smith je v hitro podlegel njenim preverjenim tehnikam. Slavna voditeljica je med intervjujem prebrala odlomek iz njegove knjige, v kateri se je igralec razpisal tudi o razmerju s svojo dolgoletno partnerico Jado Pinkett Smith.

Vsak dan pila in večkrat dnevno seksala

Zapisal je, da naj bi na začetku njune zveze vsak dan pila in večkrat na dan tudi seksala. In to kar štiri mesece zapored. "Začel sem se spraševati, ali je to tekmovanje. Kakorkoli že, obstajali sta le dve možnosti, ali bom to žensko spolno zadovoljil ali pa bom umrl."

Foto: Reuters

"Ker nisi umrl, predvidevam, da si zmagal na tekmovanju?" se je pošalila Oprah, Will pa ji je odgovoril, da je bilo na koncu veliko bolj zapleteno. "Najini začetki so bili spektakularni. Ko se z Jado začneva pogovarjati, hitro minejo štiri ure. Če si samo izmenjava stavek, pristaneva na štirih urah pogovora. In mislim, da naju prav to še danes drži skupaj. Nisem še srečal osebe, s katero bi se v pogovoru tako dobro povezal kot z Jado," je razkril.

Jada odvisna od seksa

Pred leti je Jada Pinkett Smith izdala, da sta se z Willom ljubila na zelo zanimivih krajih. Prepričana je, da je bila v mlajših letih odvisna od seksa in je verjela, da je s seksom mogoče popraviti vse.

Par naj bi se pred leti za nekaj časa razšel in v tem času je Jada imela zvezo z drugim moškim. V intervjuju za revijo GQ je razkrila, da ni edina, ki je imela zunajzakonsko zvezo, in da v resnici ni nikoli verjela v običajen zakon.

Foto: Getty Images

Par se je sicer začel videvati na snemanju serije Princ z Bel Aira leta 1994 in se tri leta kasneje poročil. V njunem skoraj 25-letnem zakonu sta se jima rodila dva otroka, 20-letna Willow in 23-letni Jaden, igralec pa ima iz prejšnjega razmerja s Sheree Zampino še 29-letnega sina Treya.

