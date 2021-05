Will Smith hujša: "Moje telo je odvratno" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priljubljeni igralec se je lotil intenzivnega hujšanja in telovadbe, potem ko se je med pandemijo močno zredil.

Will Smith je na svojem profilu na Instagramu delil video, v katerem je mogoče videti, kako močno se trudi izgubiti odvečne kilograme, ki jih je pridobil med pandemijo. Zraven je pripisal "V iskanju sreče", kar je hkrati poklon njegovemu slavnemu filmu, v katerem je zaigral ob sinu Jadnu Smithu.

V videu intenzivno telovadi, še prej pa svoje telo brez sramu pokaže na vrtljivem stojalu, da bi sledilci videli, kako močno se je zredil. "Moje telo je odvratno," je izjavil.

Že pred nekaj tedni je s svojimi 53 milijoni sledilcev delil fotografijo, ob kateri je priznal, da je "v najslabši formi do zdaj". Zdaj si je zadal cilj, da to popravi. "Spravil se bom v najboljšo formo svojega življenja," je razkril in dodal, da je konec s kolački sredi noči.

Smith je sicer že v začetku meseca sporočil, da bo v sodelovanju z YouTubom dokumentiral svojo preobrazbo, serija, ki jo je poimenoval Best Shape of My Life (Najboljša forma mojega življenja, op. p.), pa naj bi premiero doživela prihodnje leto.