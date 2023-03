V Amsterdamu imajo dovolj žurerskih Britancev: "Ne prihajajte"

V mestu Amsterdam so ta teden začeli novo spletno kampanjo Stay away oziroma Ne prihajajte, s katero se borijo proti razgrajaškemu turizmu.

Če britanski, predvsem mladi turisti v spletni iskalnik vpišejo izraze, kot so "fantovščina v Amsterdamu", "poceni hotel Amsterdam" ali "pub crawl Amsterdam – turneja popivanja po barih", jih bo pričakal videooglas, ki opozarja na posledice prekomernega pitja, jemanja drog in razgrajanja.

Gre za kampanjo, ki so jo zagnale amsterdamske lokalne oblasti. Te želijo od obiska odvrniti "divje mlade Britance", ki na Nizozemsko prinašajo več težav kot koristi.

Foto: Shutterstock

Eden izmed videov tako prikazuje pijanega mladeniča, ki ga po prepiti noči aretirajo, video pa spremlja besedilo: "Priti v Amsterdam na divjo noč + se zadeti = 140 evrov kazni + kazenska evidenca = slabši obeti za prihodnost." Besedilo so dopolnili z zapisom: "Se želite v Amsterdamu zdivjati? Potem raje ne prihajajte."

Drugi videoposnetek prikazuje nezavestno osebo, ki jo z rešilnim vozilom odpeljejo v bolnišnico. Ob posnetku so zapisali: "Obisk Amsterdama zaradi mamil + izguba nadzora = obisk bolnišnice + trajne zdravstvene težave = zaskrbljena družina." In nadaljevali, da naj se obisku Amsterdama raje izognejo, če v mesto prihajajo po mamila.

Obiskovalci niso dobrodošli, če se vedejo neprimerno

Podžupan Amsterdama Sofyan Mbarki je ob tem povedal, da so turisti nedvomno dobrodošli, vendar ne, če se neprimerno vedejo in povzročajo nevšečnosti.

Pojasnil je, da so v Amsterdamu sprejeli bistveno več ukrepov proti čezmernemu turizmu, kot jih sprejemajo druga velika mesta v Evropi. Dodal je, da morajo, če želijo mesto ohraniti primerno za življenje, izbrati "omejevanje namesto neodgovorne rasti".

Foto: Reuters

Prav tako bodo še ta mesec v mestu zagnali kampanjo How to Amsterdam, namenjeno vsem obiskovalcem, ki so že v mestu. Prek družbenih omrežij in uličnih napisov bodo turiste opozarjali na pijančevanje, povzročanje prevelikega hrupa, kupovanje mamil od uličnih preprodajalcev in prepoved uriniranja v javnosti.

Poleg tega so v Amsterdamu pretekli mesec napovedali prepoved uporabe marihuane na ulici in več omejitev uporabe alkohola v četrti, kjer se odvija do okoli 15 odstotkov mestne turistične industrije. Samo letos naj bi mesto sprejelo več kot 18 milijonov obiskovalcev, ki bodo v mestu tudi prenočili.