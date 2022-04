Foto: Ana Kovač

Urša Draž je del dvojca uspešne družinske zgodbe. Pletenine Draž so ena najbolj cenjenih slovenskih modnih znamk, in to z razlogom. Skupaj z bratom Tomažem jo namreč s srcem in ustvarjalnostjo ustvarjata že več kot 30 let. Vse se je začelo, ko je bila Urška stara komaj pet let. Takrat sta jo prevzela šivanje in pletenje, ki se ju je učila od svoje mame, slednja pa še od generacije prej. Babica Marija je bila namreč šivilja, ki je sama skrbela za svoje tri otroke. Čeprav je bila revna, se je že takrat oblačila kot kraljica.

Foto: Ana Kovač

Uglajena, galantna in vedno urejena Urša je prepričana, da je vrednost narediti oblačilo, ki bo v uporabi več let. Meni, da bi morali biti nakupi oblačil bolj premišljeni. Se bo pa oblikovalka predstavila tudi na prihajajočem že trinajstem ljubljanskem tednu mode, ki bo potekal med 11. in 15. aprilom. Ta nosi naslov RETHINK, RESTART, REPLAY in se osredotoča na trajnostni vidik v modnem oblikovanju.

Foto: Ana Kovač

"Naša kolekcija se imenuje na 'Na zemlji' in je nastala v sodelovanju z Matevžem Lenarčičem, ki fotografira Zemljo z neba. Leti namreč z letati Pipistrela in te fotografije je nato dal na voljo Tomažu, da je iz njih črpal navdih in spletel pogled iz neba na zemljo, nakar sem se sama lotila oblikovanja oblačil s temi motivi. Gre za neverjetne poglede iz ptičje perspektive. Je hkrati zahvala, poklon in počastitev naše Zemlje, da kljub temu, da naš odnos trenutno do okolja ni žal nič kaj zavidljiv, še vedno nudi lep dom za vse nas."

Foto: Ana Kovač

V današnjem Trendičveku bo Urša med drugim spregovorila o tem, kakšen bi bil svet brez mode, kakšen je odnos Slovencev do naših modnih znamk, kakšna je prednost materinstva po 40. letu, kako se najraje odklopi, pa o receptu za uspešno družinsko podjetje, trendu, ki je precenjen, razkrila pa je tudi nekaj svojih lepotnih trikov za lep naravni videz.