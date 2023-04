Uradno: 23. september bo odslej dan Brucea Springsteena

Guverner ameriške zvezne države New Jersey Phil Murphy je izdal odlok, ki določa, da bo 23. september v New Jerseyju odslej uradno veljal za dan Brucea Springsteena, poroča The Guardian.

"Springsteen je eden najbolj prepoznavnih, ikoničnih in vplivnih glasbenikov iz New Jerseyja vseh časov," je Murphy dejal na uradni razglasitvi, ki bi se je moral udeležiti tudi glasbenik, a je udeležbo zaradi nenadne okužbe z novim koronavirusom odpovedal. Sta se pa z njegovo ženo Patti Scialfa prireditve udeležila prek spleta.

Njegov rojstni dan je postal praznik

23. septembra zvezdnik z vzdevkom The Boss sicer praznuje rojstni dan. Letos bo dopolnil 74 let. "Pomembno je, da na ta način počastimo vse, kar je Bruce storil in bo še storil, tako v glasbi kot na področjih, za katera se zavzema," je povedal Murphy.

In dodal: "Poznam svoje mesto v hierarhiji New Jerseyja. Navsezadnje sem 56. posameznik z nazivom guverner. A vedno bo le en, ki ga poznamo kot The Boss,"

Biden ga je označil za enega največjih izvajalcev in pripovedovalcev

Springsteen v svoji glasbi pogosto omenja svojo domačo zvezno državo, kjer se je rodil, začel svojo glasbeno pot in osnoval zasedbo E Street. Pred kratkim ga je ameriški predsednik Joe Biden odlikoval z državno medaljo za umetnost, "ker je eden največjih izvajalcev in pripovedovalcev, ki slavi naše zmage, celi naše rane in nam daje upanje ter ujame nepopustljivi duh tega, kaj pomeni biti Američan".

V New Jerseyju imajo svoj praznik tudi glasbenik Jon Bon Jovi (14. april), igralec Danny DeVito (17. november) in saksofonist Clarence Clemons (11. januar).

Bruceu Springsteenu je v mesecu ameriški predsednik Joe Biden podelil državno medaljo za umetnost. Foto: Guliverimage

Springsteen sicer velja za enega največjih glasbenikov vseh časov. Med njegovimi najbolj poznanimi in uspešnimi hiti pa so pesmi Dancing In The Dark, Born in the U. S. A. in Glory Days.

Preberite tudi: