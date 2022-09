Legendarni rocker povsem neprepoznaven: uganete, kdo je to?

Oboževalka je na Twitterju delila fotografijo z legendarnim rockerjem, ki je kmalu postala viralna. Je to Woody Allen ali pa mogoče Martin Scorsese? Ne, to je 72-letni Bruce Springsteen, ki je na spodnji fotografiji, po mnenju oboževalcev, povsem neprepoznaven.

Eden izmed uporabnikov Twitterja se je takole pošalil: "Če se mogoče počutite stare − Bruce Springsteen je zdaj videti kot Woody Allen."

In case you still refuse to feel old - Bruce Springsteen now looks like Woody Allen. pic.twitter.com/zDt6lHv9Dj