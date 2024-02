"Adele Springsteen – 4. maj 1925–31. januar 2024," je zvezdnik začel opis pod posnetkom svoje mame, s katero na verandi skupaj plešeta ob swing glasbi.

Poglejte posnetek, ki ga je objavil:

Da je Springsteen sledil svojim sanjam, se je morala žrtvovati

V nadaljevanju opisa je citiral besedilo svoje pesmi The Wish, ki jo je leta 1998 poklonil svoji mami. V njej poudarja, kako se je morala žrtvovati, da je lahko Springsteen sledil svojim sanjam.

Leta 2021 je zvezdnik razkril, da so njegovi mami pred desetimi leti diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen. "Stara je 95 let, že deset let pa se bori z Alzheimerjevo boleznijo, ki nam je vzela veliko. Toda potreba po plesu je ni zapustila. Ne more govoriti. Ne more stati. Ne more se sama nahraniti. Toda ko me vidi, je vedno nasmejana. Še vedno se smeji. Še vedno me poljublja," je takrat povedal Springsteen, ki je bil s svojo mamo močno povezan.

Večkrat ga je podprla tudi na odru njegovih koncertov, kjer je prepevala in plesala ob njegovi glasbi.

