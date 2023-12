Umrl prvi bobnar legendarne skupine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina je na svojem Insrtagramu ob novici o smrti bobnarja zapisala: "Zelo žalostno je slišati, da je umrl Colin Burgess. Bil je naš prvi bobnar in zelo cenjen glasbenik. Nanj imamo lepe spomine. 'Rock in peace', Colin."

Zvezdnik je bil ustanovni član skupine, ki je nastala leta 1973. Skupino je ustanovil skupaj s pevcem Davom Evansom, basistom Larryjem Van Kriedtom in kitaristoma Angusom in Malcolmom Youngom. A je skupino zapustil po samo enem letu, in sicer zaradi zlorabe prepovedanih substanc, ki jih je rad užival med koncerti.

Po izkušnji z AC/DC je Burgess igral z zasedbami His Majesty, Good Time Charlie in Dead Singer Band, ki je, kot morda pove že ime, izvajala glasbo pokojnih avstralskih vokalistov. Za svoje delo z Masters Apprentices je bil leta 1998 sprejet v dvorano slavnih avstralskega združenja glasbene industrije (ARIA).