Slovenec razkril, kako je biti na turneji z legendo skupine AC/DC #video

Nocoj se bo v Milijonarju, ki bo na sporedu ob 19.45 na Planetu, preizkusil tudi 46-letni Miroslav iz Ljubljane, ki je razkril svojo nepozabno izkušnjo, ko je skoraj tri mesece na evropski turneji spremljal glasbeno ikono in člana rock'n'roll dvorane slavnih.

V boj s petnajstimi vprašanji se bo tokrat podal tudi Ljubljančan, ki je leta 2017 preživel verjetno najbolj razburljiva dva meseca in pol svojega življenja. Ker je bil ravno na tem, da zamenja službo, ga je znanec vprašal, ali bi delal kot prevoznik za enega največjih bobnarjev vseh časov, člana legendarne avstralske rock zasedbe AC/DC Phila Rudda, ki je bil takrat na evropski turneji z drugo glasbeno skupino.

Miroslav je povedal, da je v času turneje doživel vse, kar spada k rock'n'rollu, nato pa je na željo voditelja razkril tudi zanimivo anekdoto, ki predstavo o tem, kaj pomeni biti del ekipe na rock turneji, približa gledalcu. Več v zgornjem videu.

Kako uspešen bo tekmovalec v kvizu Milijonar, pa preverite nocoj ob 19.45 na Planetu.

Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Na Planet kmalu prihaja tudi nov kviz Piramida sreče, v katerem bodo največ šteli znanje, pogum in zaupanje. Prijave so že odprte.

