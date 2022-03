Imperioli je v objavi zapisal: "Paulie je bil odličen človek. Bil je prvovrsten pripovedovalec in odličen igralec. Dobri fantje (Goodfellas), Bilo je nekoč v Ameriki (Once Upon a Time in America), Irec (The Irishman) in Sopranovi (The Sopranos) so le nekateri izmed njegovih filmskih vrhuncev. Zadnjih nekaj let je Paulie živel za vogalom in vesel sem, da sva lahko, preden nas je zapustil, skupaj preživela nekaj časa. Pogrešal ga bom. Njegovi družini, prijateljem ter skupnosti igralcev in filmskih ustvarjalcev želim veliko ljubezni."

Vzrok smrti igralca še ni jasen

V seriji Sopranovi, ki se je – tudi v Sloveniji – predvajala med letoma 1991 in 2007, je Herman igral Petra "Beansieja" Gaeto, sodelavca kriminalne družine DiMeo. Ko ga je Richie, lik Davida Provala, povozil z avtomobilom, je postal invalid.

Herman je skupaj z bratom Charliejem v devetdesetih letih vodil tudi bar Manhatten’s Columbus Cafe, kjer so se zbirali igralci, baletni plesalci, gangsterji in tudi agenti FBI.

Objavo Imperiolija je med drugimi komentirala tudi igralka Debi Mazar, ta je bila nad njegovo smrtjo šokirana, zapisala je: "S Paulijem sva imela veliko zgodovine."