Tudi Trump zavrača plačevanje za Meghan in princa Harryja #video

Britanski The Sun je pred dnevi poročal, da sta si Meghan Markle in princ Harry premislila in da vendarle ne bosta živela v Kanadi, temveč v ZDA, natančneje v Los Angelesu, kjer je Meghan tudi odraščala in kjer živi tudi njena mama Doria, s katero sta si zelo blizu.

Hkrati pa je mesto angelov zanju boljše iz še več razlogov: tam imata večjo podporno mrežo, ekipo hollywoodskih agentov, svojo PR-ekipo in poslovne menedžerje.

Vendar pa bosta tudi tam potrebovala varovanje in tudi tam se vodja države tega otepa. Ameriški predsednik Donald Trump jima je dal to jasno vedeti kar prek Twitterja:

"Sem velik prijatelj in občudovalec kraljica in Združenega kraljestva. Govorilo se je, da bosta Meghan in Harry živela v Kanadi, zdaj pa sta prišla v ZDA, a mi ne bomo plačevali njunega varovanja. Plačati morata sama."

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!