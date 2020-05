Bocelli za covid-19 zbolel tri dni po odpovedanem koncertu v Ljubljani

Po poročanju tujih medijev je Andrea Bocelli 10. marca ugotovil, da je okužen z novim koronavirusom. Tri dni pred tem bi moral na odru ljubljanskih Stožic nastopiti pred slovenskim občinstvom, a je bil njegov nastop zaradi epidemije novega koronavirusa odpovedan.

Bocelli: Nisem hotel po nepotrebnem vznemirjati svojih oboževalcev

"Pandemija, ki je pretresla svet, je v blagi obliki zadela tudi mene in določene člane moje družine. Iz spoštovanja do vseh, ki so zaradi okužbe z virusom utrpeli bolj resne posledice, sem se odločil, da bo najbolje, če te novice ne delim. Vsekakor nisem hotel po nepotrebnem vznemirjati svojih oboževalcev in hkrati sem želel obvarovati zasebnost svoje družine," je začel zapis na svojem profilu na Facebooku.

Pa vendar se je očitno zdaj, ko je najhuje tudi v sosednji Italiji mimo in ko mnoge države rahljajo ukrepe, odločil prebolelo okužbo z novim koronavirusom obelodaniti svetu. Pojasnil je, da so imeli k sreči vsi blago obliko bolezni in da so jo precej na hitro preboleli že konec marca. "Ko se mi je ponudila priložnost, da darujem kri v namen odkrivanja zdravila, sem takoj privolil v to. Skromna, a nadvse pomembna gesta, s katero sam prispeval mali delček," je še pojasnil Bocelli.