Trump na Švedskem brez moči, ameriški raper ostaja v priporu

Tridesetletni raper Rakim Mayers, bolj znan kot ASAP Rocky, je od 3. julija v priporu na Švedskem, potem ko se je konec julija zapletel v pretep na festivalu v Stockholmu.

Njegov odvetnik Slobodan Jovicic zatrjuje, da je raper nedolžen, češ da se je le branil, potem ko so ga napadli. Švedski tožilec Daniel Suneson pa je zatrdil, da dokazi kažejo na kaznivo dejanje "kljub trditvam o samoobrambi". Povedal je še, da so zaradi incidenta ob raperju priprli še dve osebi, vsi trije pa bodo ostali za zapahi vse do sojenja.

Raperjev odvetnik Slobodan Jovicic zatrjuje, da se je njegov varovanec le branil Foto: Reuters

S tem je zavrnil javni poziv ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v soboto na Twitterju zapisal, da se je pogovarjal s švedskim premierjem Stefanom Löfvenom in mu ponudil, da bo osebno jamčil za njegovo varščino "ali kakšno alternativo".

Dan pozneje so iz Löfvenovega kabineta v sporočilu za javnost nekoliko drugače pojasnili, kako se je odvijal telefonski pogovor. Švedski premier je po njihovih trditvah "poudaril, da so na Švedskem pred zakonom vsi enaki in da vlada ne more in ne bo poskušala vplivati na zakonske postopke". Pogovor so opisali kot "prijateljski" in "spoštljiv", ob tem pa zatrdili, da raper ne bo deležen posebne obravnave, je poročal New York Times.

ASAP Rocky bo vse do sojenja ostal za zapahi. Foto: Reuters

Tudi švedsko tožilstvo je za CNN zatrdilo, da ameriški predsednik ne more vplivati na postopek. "Švedsko pravosodje je povsem neodvisno in se ne ozira na pritiske politikov ali koga drugega," so njihovo izjavo povzeli na CNN, kjer še dodajajo, da je Trumpova ponudba, da bo osebno jamčil za varščino, nesmiselna, ker varščine na Švedskem ne poznajo.

"Če poznaš švedski pravosodni sistem, veš, da pri nas ni varščine," je za CNN pojasnil švedski pravnik Dennis Martinsson, "še več, švedska ustava nobenemu ministru niti predsedniku vlade ne dovoli, da bi se vpletal ali celo govoril o posameznem primeru."

