Tragične usode Playboyjevih deklet: ljubosumni možje, droge in prometne nesreče

Med lepoticami, ki so se zvrstile na naslovnicah revije Playboy, jih je do zdaj kar 38 umrlo v tragičnih okoliščinah.

Pred januarsko premiero dokumentarca Secrets of Playboy (Playboyeve skrivnosti) v javnost curljajo izjave nekaterih Playboyjevih zajčic o temnih plateh življenja pri ustanovitelju revije Hughu Hefnerju. Njegovo nekdanje dekle Holly Madison je na primer izjavilo, da je zaradi pritiskov in nenehnega nadzora v Playboyjevi graščini razmišljalo tudi o samomoru.

Zdi se, kot da dekleta s Playboyjevih naslovnic spremlja nekakšna zlovešča usoda, in to vse od prve revije decembra 1953, v kateri je bila osrednje dekle legendarna Marilyn Monroe. Ta je devet let pozneje umrla v ne povsem pojasnjenih okoliščinah – uradno zaradi prekomernega odmerka tablet, ki naj ga ne bi vzela namerno. A tega mnogi še dandanes ne verjamejo.

Prva številka Playboyja z Marilyn Monroe. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Leta 2007 je zaradi smrtonosne kombinacije zdravil umrla še ena bujna plavolasa lepotica, Anna Nicole Smith, ki jo je med zvezde izstrelila Playboyjeva naslovnica iz leta 1992. Prav njena smrt je spodbudila govorice o "prekletstvu zajčic", saj jih je kar nekaj umrlo pred 50. letom starosti, in to v tragičnih okoliščinah.

Zaradi prekomernega odmerka mamil so umrle tudi Willy Rey leta 1973, Elisa Bridges leta 2002 in Cassandra Lynn Hensley, ki so jo leta 2014 našli mrtvo v kopalni kadi.

Cassandra Lynn Hensley je ena iz vrste Playboyjevih deklet, ki so umrla zaradi prevelikega odmerka drog. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Še bolj grozljiva je zgodba manekenke Jasmine Fiore, ki sicer ni bila nikoli na naslovnici Playboyja, a je z revijo sodelovala: njene posmrtne ostanke so leta 2009 našli spakirane v kovček, manjkali pa so ji zobje in konice prstov, ki jih je morilec odstranil, da je ne bi mogli identificirati. Identiteto trupla so nato odkrili po serijskih številkah prsnih vsadkov in za umor osumili njenega nekdanjega moža, ki pa si je vzel življenje, še preden bi ga policisti prijeli.

Podobno tragično je leta 1979 končala Dorothy Stratten, ki se ji je po poziranju za Playboy obetala sijajna filmska kariera. Pri še nepolnih 20 letih jo je za svoj film angažiral slavni režiser Peter Bogdanovich, a jo je kmalu zatem umoril ljubosumni mož, od katerega se je nameravala ločiti.

Dorothy Stratten aprila 1980. Slabe štiri mesece pozneje jo je umoril mož, od katerega se je želela ločiti. Foto: Guliverimage/AP

Po njeni zgodbi so posneli kar dva filma, prvi mož Playboyja Hugh Hefner pa je izjavil, da njene smrti ni nikoli prebolel.

Več Playboyjevih deklet je umrlo tudi v prometnih nesrečah, med njimi Tonya Crews leta 1966, Carol Willis leta 1971, Claudia Jennings pa leta 1979 – vse so imele le 20 let. V prometni nesreči je leta 1967 umrla tudi Playboyjeva zajčica iz leta 1955, pozneje pa hollywoodska ikona Jayne Mansfield.

