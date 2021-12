Dvojčiči o Hefnerju: Zaradi tega, kar sva počeli v spalnici, ne bova več enaki

Kristina in Karissa sta za ameriški spletni medij Radar pred premiero dokumentarne serije Secrets of Playboy povedali, da je bilo življenje v dvorcu grozljivo.

Dvojčici Shannon sta morali živeti po strogih pravilih dvorca. Kristina in Karissa sta pri 17 letih oddali fotografije za Playboy. Najprej sta mislili, da bosta zgolj obiskali dvorec, a namesto tega ju je Hef prosil, naj se preselita.

Foto: Guliverimage V dvorec sta se preselili leta 2008, ko sta bili stari 18 let. "Prihajali sva iz revne italijanske družine, zato sva naredili, kar sva morali. Babica naju je posvojila, ko naju je biološka mati zapustila in odšla. Za to, da bi hodili v šolo, nisva imeli možnosti."

Ob 21. uri je začela v dvorcu veljati policijska ura in varnostniki so zapisali vsak izhod. Varnostniki so Hefnerju vsako jutro posredovali poročilo o izhodih in prihodih v dvorec. "Psihično nas je popolnoma uničil, po hiši v dvorcu je imel obešene table, kaj smemo početi, jesti ali piti."

"Z drugimi moškimi se nismo smele niti pogovarjati in bile smo se prisiljene smejati," sta povedali dvojčici.

Dvojčici trdita, da bi se Hef razburil, če bi nosili katerokoli drugo barvo laka za nohte kot rožnato. "Na naju je vpil tudi, če sva se poskušali obleči drugače. Silil naju je, da sva nosili ujemajoče se obleke."

"Nihče ne ve, kaj sva preživeli in kako je biti 18-letno dekle s 83-letnim moškim, ki na tvoj 19. rojstni dan oralno seksa s tvojo sestro dvojčico. To je nekaj, česar ne moreš pozabiti," sta dodali.

"Prisilil naju je, da sva z njim seksali hkrati. Če ne bi, ne bi smeli ostati." Dekleti pravita, da sta se odselili iz dvorca, vendar se še vedno spopadata z depresijo.

"Življenje v dvorcu naju je uničilo. Imeli sva komaj 18 let in sploh nisva vedeli, v kaj se spuščava. To, kar sva bili prisiljeni početi v spalnici, naju je uničilo in romantično ne bova nikoli več enaki," pojasnjujeta.

V dokumentarnem filmu se je o bivanju v dvorcu razgovorilo tudi Hefnerjevo nekdanje dekle Holly Madison. Povedala je, da življenje v Playboyevi graščini še zdaleč ni bilo vse rožnato. Hefner je rad omamljal ženske in nato z njimi imel spolne odnose, je potrdila tudi njegova tajnica Lisa Loving Barrett in pojasnila, da so pomirjevala in druge opojne substance dvigovali na recepte.

