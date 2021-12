Playboyeva zajčica o življenju pri Hefnerju: Bilo je ogabno #video

Holly Madison, nekdanja Playboyeva zajčica, ki je bila med letoma 2001 in 2008 dekle – pravzaprav eno od deklet – Hugha Hefnerja, je v novi dokumentarni seriji spregovorila o tem, da v Playboyevi graščini še zdaleč ni bilo vse rožnato.

"Ujeta sem bila v mrežo ogabnih stvari in nisem vedela, kaj naj storim," je med drugim izjavila v dokumentarcu Secrets of Playboy (Playboyeve skrivnosti), ki bo premiero dočakal konec januarja. V napovedniku, objavljenem v torek, je razkrila primer tega, kako je Hefner nadziral vsak delček njenega življenja od financ do videza.

"Prišel je trenutek, ko sem se zlomila pod pritiskom, da bi morala biti videti kot vsa preostala dekleta," je dejala danes 41-letna Holly, "odločila sem se, da se bom postrigla in se s tem vsaj malo razlikovala od drugih. Ko pa me je videl s kratko pričesko, je popolnoma znorel. Kričal je name in mi rekel, da sem videti stara in cenena."

Še ena od Hefnerjevih nekdanjih spremljevalk Sondra Theodore je medtem v dokumentarcu spregovorila o tem, da je bilo v Playboyevi graščini ogromno uživanja opojnih substanc.

"Hefner se je pretvarjal, da ni vpleten v uživanje trdih drog, a to je bila laž," je zatrdila in pojasnila, da so bila konec 70. in v začetku 80. let v Playboyevi graščini izjemno priljubljena pomirjevala quaalude. "Običajno si vzel polovičko tablete. Če si pojedel dve, si izgubil zavest," je dejala, "moški so vedeli, da bodo dekleta pripravljena na vse, če jim dajo quaalude."

Da je Hefner rad omamljal ženske in nato z njimi imel spolne odnose, je potrdila tudi njegova tajnica Lisa Loving Barrett in pojasnila, da so pomirjevala in druge opojne substance dvigovali na recepte, predpisane praktično vsem, ki so živeli v Playboyevi graščini.

Hugh Hefner z dekleti v zloglasni "votlini" na posestvu Playboyeve graščine Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Dokumentarec Secrets of Playboy naj bi ob premieri razkril vrsto še bolj eksplozivnih skrivnosti, njegovi ustvarjalci napovedujejo "spolne zlorabe, uživanje mamil, prostitucijo, samomor in umor, ki jih je bleščeča zunanjost Hefnerjevega imperija skrivala več kot šest desetletij."

