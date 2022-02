Tom Cruise za kamero: menedžerka odkrila vse njegove skrivnosti

Nenavadne scientološke prakse, kričanje na snemanjih, grde ločitve ... V karieri hollywoodskega igralca Toma Cruisa smo lahko bili priča številnim škandalom, njegova nekdanja menedžerka pa se je odločila javno objaviti in deliti do zdaj neznane pikantne podrobnosti iz njegovega življenja.

82-letna Eileen Berlin je s Tomom Cruisom sodelovala na začetku njegove kariere. "Tommy je imel grozen temperament," je zatrdila v intervjuju za Daily Mail.

Kot je navedla, naj bi bil Tom obseden s svojim videzom in je bil nagnjen k popolnosti, predvsem ko je šlo za njegovo kariero. Eileen se je sklicevala tudi na njegovo "nerodno naravo" in dejala, da je Cruz, čeprav je v javnosti vedno miren in nasmejan, med štirimi stenami povsem drugačen.

Foto: Guliverimage "Bil je zelo temperamenten fant, v sekundi se je razjezil. Njegovo razpoloženje se je pogosto spreminjalo. Želel je postati zvezda, želel je, da bi ljudje z njim ravnali kot z zvezdo, užival je v svojem statusu," se je spominjala Eileen. Njegova nekdanja menedžerka je ob njegovih nedavnih estetskih posegih dejala, da to ni presenetljivo. "Tommy je okoli sebe zgradil avro. Mislim, da bo naredil vse, kar je treba, da čim dlje ohrani svojo mladostno podobo. Boril se bo proti vsemu, kar mu stoji na poti," je dejala.

Tom Cruise s tretjo ženo Katie Holmes Foto: Reuters

Berlinova tudi meni, da je bil Tom popoln kandidat za scientologijo, ker je človek, ki zelo težko pokaže svoja čustva. "Ko sva se razšla, je prejel številne klice iz scientološke cerkve, kjer si je obupno želel zaceliti rane iz otroštva. Povedal mi je, da v Los Angelesu ne pozna nikogar in da potrebuje podporo. Ni verjel v terapijo, a očitno je potreboval pomoč in scientologija je bila tam zanj," je dejala.

Dodala je, da ni presenečena, da so vsi njegovi zakoni propadli. "Tom je zelo težak človek. Njegove rane iz mladosti se še niso zacelile in še vedno negativno vplivajo na vsak njegov odnos z ženskami. Presenečena sem bila, da je njegova prva žena Mimi Rogers z njim zdržala deset let, da ne omenim Nicole Kidman in Katie Holmes," je dodala.

Tom in Mimi Rogers Foto: Guliverimage

Nekdanja menedžerka je dodala, da je Tomov oče njega in mamo zapustil, ko je bil Tom še otrok, in da je vse življenje poskušal to nadoknaditi. V intervjuju leta 2006 je Cruise dejal, da je bil njegov oče nasilnež in strahopetec ter dodal: "Bil je vrsta osebe, ki te je vrgla ven, če je bilo kaj narobe. To je bila odlična lekcija v mojem življenju – v trenutku, ko te nekdo zaziba, da se počutiš varnega, se lahko naredi nekaj močnega in je konec."

Tom Cruise in Nicole Kidman Foto: Guliverimage Tom je bil po besedah menedžerke zelo ponosen na svoje telo, oboževal ga je in Berlinova je dodala, da je Cruise na začetku svoje kariere skoraj vsak dan menjaval dekleta. "Vsak dan je bil z neko drugo. Bilo je, kot da bi sam sebi želel dokazati, da je zaželen. Pomembno mu je bilo, da je ljubljen, saj se je vse življenje trudil znebiti jeze do očeta, ki ga je zapustil."

"Mislim, da ne mara ljudi. Rad ima samo to, kar počne. Žalostna sem zanj. Skrbi me, da je osamljen. Dokler lahko dela in snema filme, bo v redu, a ne vem, kaj se bo zgodilo, ko tega nekoč ne bo več mogel početi," je sklenila.

