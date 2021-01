To pa je promocija: Rihanna v lateksu in prosojnem perilu #video

Rihanna je pred dobrimi tremi leti presenetila s svojo znamko ličil Fenty Beauty, pol leta pozneje pa je na prodajne police postavila še svojo znamko spodnjega perila Savage X Fenty. Seksi kosi so namenjeni ženskam različnih oblin in vseh postav, večkrat pa jih v vlogi fotomodela promovira kar Rihanna sama.

In tudi tokrat, ko je bilo treba narediti reklamo za najnovejšo valentinovo kolekcijo, ni bilo nič drugače. Le da je v imenu bližajočega se praznika zaljubljencev še dodatno začinila stvari in pokazala še malce več. Postavna barbadoška glasbenica je v prosojnem nedrčku in tangicah ter mrežastih dodatkih na ogled postavila svoje obline, za dodaten zapeljiv učinek pa si je nadela še rokavice in hlačne nogavice iz lateksa. Promocijski video, v katerem je nastopila pevka, si lahko ogledate na vrhu članka.

Dvaintridesetletna zvezdnica je sicer pravkar sveže zaljubljena, poročajo tuji mediji. Potem ko je po treh letih končala razmerje z bogatašem iz Savdske Arabije Hassanom Jameelom, ji zdaj posteljo greje ameriški raper A$AP Rocky.

Preberite tudi: