To pa je promocija! Kylie znova razvnela Instagram. #video

Danes na prodajne police prihaja nova, praznična kozmetika milijarderke Kylie Jenner in v želji, da nove izdelke čim bolje promovira, je 23-letna zvezdnica na Instagramu na ogled postavila svoje zapeljive obline. Te so seveda znova razvnele njenih 200 milijonov sledilcev.

Če kaj, je najmlajša članica klana Kardashian-Jenner zelo podjetna, zato tudi v času, ko se je velik del sveta zaradi novega koronavirusa znova skorajda ustavil, ne počiva. Danes na prodajne police prihaja njena nova linija kozmetičnih izdelkov, imenovana Kylie x The Grinch, ki jo je, kot že samo ime pove, navdihnil nihče drug kot največji sovražnik božiča, kosmati zelenec Grinch.

"Odraščala sem ob gledanju Grincha, zdaj me moja hči skorajda vsak večer prisili, da ga gledava, tako da sem zelo navdušena," je Kylie Jenner povedala v svoji zgodbi na Instagramu, ko je predstavljala nove izdelke, poroča portal People. Božična Grincheva kolekcija, katere osnovno vodilo je seveda zelena barva, zajema poleg 16 različnih odtenkov senčil za veke še črtala za oči, šminke in bleščila za ustnice, rdečila za lička ter osvetljevalec polti v prahu. Poleg zelenih odtenkov za praznično sezono seveda ne manjka niti rdeče in zlate barve.

In da bi svojo novo, praznično kolekcijo čim bolje promovirala, se je Kylie lotila tistega, kar zna – poleg ustvarjanja ličil – najbolje: vročega poziranja na Instagramu. Tokrat se je oblekla v bikini rdeče barve, kajti ne nazadnje je rdeča le barva božiča, in ob bazenu posnela nekaj zapeljivih fotografij.

Te je nato sinoči objavila na svojem profilu in zraven dopisala le: "Moja kolekcija Grinch izide jutri." Sledilci so bili seveda nad videnim navdušeni in z besedami ali emotikoni dali milijarderki vedeti, da se jim zdi vroča kot le kaj. Pri tem je le redkokdo omenil njene nove kozmetične izdelke, pa čeprav naj bi bile tokratne razgaljene objave namenjene prav njihovi promociji.

Kylie je sicer v preteklih dneh znova zasuvala svoj profil na Instagramu z zapeljivimi objavami. Nekaj si jih lahko ogledate v videu na vrhu članka.