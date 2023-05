Tako bo potekalo kronanje Karla III.

Kronanju britanskega kralja bosta na Otoku posvečena ves konec tedna in tudi ponedeljek, glavna prireditev pa je v soboto. Preverili smo, kakšna sta scenosled in urnik dogodkov.

V Združenem kraljestvu bodo ta konec tedna okronali novega britanskega kralja Karla III. in njegovo ženo Camillo. Ceremonija bo v skladu s skoraj tisočletno tradicijo potekala v londonski Westminstrski opatiji, znan pa je tudi natančen urnik dogodkov.

(Vse ure so po srednjeevropskem času.)

7:00 Odprtje območij za gledalce ob trasi kraljeve povorke

8:15 Začetek prihoda gostov na varnostne preglede pred vstopom v Westminstrsko opatijo

10:00 Začetek posedanja gostov v Westminstrski opatiji

10:30 Predvideni prihodi članov kraljeve družine, voditeljev držav in nekdanjih britanskih premierjev

10:45 Zbor kraljeve konjenice pred začetkom kraljeve povorke

11:20 Začetek kraljeve povorke, med katero se bosta Karel III. in Camilla v kočiji iz Buckinghamske palače odpeljala v Westminstrsko opatijo.

12:00 Predviden prihod Karla III. in Camille v Westminstrsko opatijo ter začetek kronanja. To bo imelo pet faz. Najprej bodo Karla III. razglasili za "nespornega kralja", to pa bodo spremljali vzkliki "Bog obvaruj kralja!" Nato bo canterburyjski nadškof vodil zaprisego, kralju bodo izročili kraljeve insignije, sledi maziljenje in kronanje s krono svetega Edvarda, nato pa bo kralj Karel III. sedel na prestol. V krajšem obredu bodo nato okronali še kraljico Camillo.

14:00 V ponovni kraljevi povorki se bosta kralj in kraljica vrnila v Buckinghamsko palačo.

14:45 Topovske salve v pozdrav kralju in kraljici

15:15 Zbor kraljeve družine na balkonu Buckinghamske palače, od koder bodo spremljali prelet letal britanskih oboroženih sil.

V nedeljo čez dan bodo sledila množična slavnostna kosila, ki jih bodo po vsej državi priredili v čast novookronanemu kralju, zvečer pa bo v Windsorskem gradu veliki koncert, na katerem bodo med drugim nastopili Take That, Katy Perry in Lionel Richie.

V ponedeljek, zadnji dan uradnega praznovanja kronanja, bo na Otoku dela prost dan, kralj Karel III. pa je ljudi pozval, naj ta dan posvetijo dobrodelnosti oziroma prostovoljstvu.

Oglejte si še: