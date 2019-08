Svet žaluje: Dakota Johnson si je popravila svoj prepoznavni nasmeh #video

Oboževalci so opazili nekaj drugačnega pri Dakoti Johnson in njenem prepoznavnem nasmehu. Igralka si je namreč popravila rahel razmik med sprednjimi zobmi, "napako", zaradi katere se je mnogim zdela še bolj simpatična.

Čeprav je Dakoto Johnson razmik med zobmi verjetno od nekdaj motil, pa se je številnim zdel izjemno prikupen in eden od adutov igralke, ki jo je delal še bolj priljubljeno. Še posebej, ko je za Vanity Fair posnela šaljiv video, v katerem je prikazovala, kaj vse si lahko zatlači med sprednja zoba.

Na levi je Dakota z novim nasmehom, na desni pa s starim. Foto: Getty Images

Mnogi menijo, da jo je prav razmik delal zelo simpatično. Foto: Getty Images

"Zakaj se je znebila razmika, sovražim jo"

Številni so zato presenečeni in celo razočarani, da se je 29-letna igralka odločila za popravek, saj se strinjajo, da jo je delal posebno. Na Twitterju so tako že zaokrožili zapisi žalosti in - žalovanja.

"Naj Dakotin razmik počiva v miru, a nikoli ne bo pozabljen."

"Še nikoli nisem bila tako žalostna. Počivaj v miru, Dakotin razmik med zobmi."

"Zakaj se je znebila razmika, sovražim jo."

"To, da se je Dakota Johnson znebila svojega razmika med zobmi, je najhujša stvar, ki se je zgodila ta teden, pa sem po nesreči včeraj v stranišču odplaknila svoje AirPodse."

Ni znano, kdaj natanko je Dakota poskrbela za ta lepotni popravek. Jasno je, da je razmik še vedno imela maja na prireditvi Met Gala, pretekli konec tedna pa se je na premieri novega filma The Peanut Butter Falcon že prikazala z novim nasmehom.

Ponosna s popravljenim nasmehom Foto: Cover Images

