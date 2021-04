Srbska zvezdnica ne skriva, kako uživa z 21 let mlajšim v Dubaju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znana srbska folk pevka Dara Bubamara je sledila zgledu številnih zvezdnikov, ki so pred pandemijo pobegnili v Dubaj. Tam uživa s skoraj pol mlajšim fantom.

Dara Bubamara se na Instagramu, kjer ima skoraj pol milijona sledilcev, zadnje dni hvali s fotografijami in videi iz Dubaja, kamor je odpotovala s svojim 23-letnim fantom Tonijem.

Srbski mediji poročajo, da je novi izbranec 44-letne pevke podjetnik in investitor v kriptovalute, na svojih družbenih omrežjih pa se rad pohvali z luksuznimi avtomobili in potovanji.

Kljub pandemiji uživata v potovanjih

Dara in Toni sta v zvezi od lanskega poletja in sta si v tem času privoščila že kar nekaj skupnih počitnic. Najprej na Maldivih, nato v Zanzibarju in Carigradu, zdaj pa še v Dubaju.

Po poročanju srbskih medijev se je Toni že konec lanskega leta preselil v Dorino beograjsko stanovanje, njuna zveza pa je resna, razkrivajo viri blizu para.