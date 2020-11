Srbska diva znova razvnema strasti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jelena Karleuša se ne ustavi. Svojih skoraj dva milijona in pol sledilcev na Instagramu v teh hladnih, turobnih jesenskih dneh nenehno razvnema z objavljanjem vročih fotografij. Tokrat jih je navdušila v miniaturni obleki živo rdeče barve z nadvse drznim izrezom v predelu prsi.

Fotografijo srbske glasbene dive Jelene Karleuše so sledilci na Instagramu pozdravili z emotikoni ognja, s čimer so ji sporočili, da se jim zdi vroča kot le kaj. Nekateri oboževalci so v komentarjih pod objavo zapisali, da bi lahko bila vzor super modelom, ki nastopajo na slovitem modnem šovu znamke Victoria's Secret, ter da je zvezdnica z daleč najboljšim stilom daleč naokrog.

Tokratna modna izbira 42-letne Karleuše je bila namreč še posebej drzna. Ne le, da je imela obleka živo rdeče barve nadvse visok razporek na enem od stegen, tudi izrez okrog dekolteja je bil ogromen in je le malo prepuščal domišljiji. A nekako je tesna obleka uspela bujne obline Karleuše vendarle obdržati na mestu.

Nova fotografija je sicer le ena v seriji mnogih, na katerih srbska zvezdnica brez sramu razkazuje svoje ženske čare. Nekaj si jih lahko ogledate v videu na vrhu članka.

Preberite tudi: