Ne odneha: zdaj objavila posnetek, kako se tlači v premajhne kavbojke #video

Če so se pred nekaj dnevi njeni sledilci zgražali, da je z izbiro oblačila šla čez vse meje dobrega okusa, ter ji očitali, da daje slab zgled mladini in predvsem svojima hčerkama, jih nova objava ni prav nič zmotila. Pa čeprav je tudi tokrat Jelena Karleuša brezsramno razkazovala svojo bujno zadnjo plat, medtem ko se je skušala stlačiti v premajhne kavbojke.

Ob posnetek je zapisala, da je bila nekoč zelo suha, na to pa so ji mnogi oboževalci odgovorili, da je zdaj videti veliko bolje kot prej, ko sta jo bila sama kost in koža. Mnoge ženske so se celo poistovetile z njo in priznale, da se same na enak način še vedno skušajo spraviti v stare kavbojke, ki jim v resnici zaradi nekaj pridobljenih kilogramov niso več prav.

Veliko je bilo takšnih, ki so z emotikoni pokazali, da so se ob gledanju videoposnetka nasmejali do solz. Številni pa so pohvalili njeno postavo z bujnim oblinami.