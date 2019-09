Spoznajte največje živalske zvezde Instagrama #video

Ne le ljudje, tudi nekatere živali so v času izjemne priljubljenosti družbenih omrežjih prave spletne zvezde. S prikupnimi fotografijami in videoposnetki, ki jih na njihove profile nalagajo njihovi lastniki, navdušujejo na sto tisoče ali celo milijone sledilcev.

Še pred nekaj leti bi se verjetno ob misli na to, da bi med spletnimi vplivneži lahko bili tudi štirinožci, le nasmejali in odmahnili z roko, danes pa v resnici obstaja kar nekaj svetovno znanih domačih ljubljenčkov. Njihovi lastniki so jim – verjetno sprva bolj za šalo kot za res – ustvarili profile na Instagramu, ki jim danes sledi na sto tisoče ali celo nekaj milijonov ljudi. Njihove prikupne fotografije in videoposnetki pa številnim polepšajo še tako kisel dan.

1. Doug The Pug

Eden od najslavnejših kužkov na svetu je tako imenovani Doug The Pug. Na Instagramu ima 3,8 milijona sledilcev, na Twitterju mu sledi 2,7 milijona ljudi, njegovo stran na Facebooku pa je všečkalo več kot šest milijonov uporabnikov Facebooka.

Tudi številni slavni so oboževalci kužka Douga, med drugim Shakira, Ed Sheeran, Justin Bieber in John Legend. Doug se je pojavil tudi v nekaterih videospotih, na primer v spotu Katy Perry za pesem Swish Swish in v spotu ameriške rock skupine Fall Out Boy za skladbo Irresistible.

Skratka simpatičen majhen kuža je že dlje časa prava spletna senzacija in gost številnih glasbenih festivalov, filmskih premier in drugih odmevnih družabnih dogodkov. Je tudi precej podjeten kuža. Leta 2016 je skupaj z lastnico Leslie Mosier izdal knjigo o sebi z naslovom Doug the Pug: The King of Pop Culture. Izdaji knjige je sledila tudi turneja po Ameriki in Angliji, ustavil se je tudi v Parizu. Te dni na knjižne police prihaja knjiga, ki bo namenjena najmlajšim. Pohvali pa se lahko tudi s svojo linijo igrač za pasje prijatelje.

2. Lionel The Hedgehog

Simpatičen ježek, ki sliši na ime Lionel, sicer ni tako velika zvezda kuža Doug The Pug, a se lahko tudi on pohvali s svojimi izdelki, kot so blazine, skodelice, steklenice, ovitki za telefon, celo oblačila za odrasle in otroke.

S svojo prikupnostjo le redke pusti ravnodušne. Njegov profil na Instagramu, ki mu sledi 138 tisoč ljudi, je prepoln fotografij, na katerih Lionel kot pravi profesionalec pozira pred fotografskim objektivom. Nekaj njegovih prikupnih objav si oglejte v videu spodaj.

3. Suki Cat

Mačka Suki, ki se lahko na Instagramu pohvali s kar 1,6 milijona sledilcev, je živalska strokovnjakinja za potovanja. Skupaj s svojo lastnico potuje po svetu in za svoje sledilce pozira na najlepših koncih sveta.

Modrooka tigrasta mucka je osvojila že kar nekaj hribov in gora, se vozila s čolnom, pozirala na brveh nad prepadi in še bi lahko naštevali. Seveda ima tudi avanturistka Suki že kar nekaj svojih produktov, med drugim majice, nalepke in lončke za kavo.

4. Juniper Fox

S skoraj tri milijoni sledilci je Juniper zagotovo najbolj slavna lisica na svetu. Svoj dom je v ujetništvu rojena lisica našla pri ljubeči družini, kjer živi še kar nekaj živalskih rešencev, med drugim psički, veverica, še ena lisica, oposum in kače.

Skupaj s svojimi živalskimi prijatelji rada pozira pred fotografskim objektivom in se pokaže v vsej svoji lepoti.

5. Manny The Frenchie

Manny je najbolj slavni buldog na svetu, ki svojo prepoznavnost izkorišča v dobre namene. Namreč za promocijo svoje fundacije Manny & Friends Fundation, ki pomaga reševati zapuščene pse.

Na Instagramu ima 1,1 milijona sledilcev, na Facebooku več kot 1,4 milijona všečkov, na Twitterju pa več kot 17 tisoč sledilcev. S prikupnimi fotografijami in videoposnetki na družbenih omrežjih ogreje še tako hladno srce.

6. Ethel the Glamour Tort

Želva Ethel je med vsemi živalskimi zvezdniki na Instagramu zagotovo prava modna ikona, saj je prepoznavna predvsem po tem, da je velikokrat oblečena v ujemajoča se oblačila kot njena lastnika. Od glave do peta urejena želva je tudi prava gurmanka.

Živi s še dvema živalskima prijateljema, morskim prašičkom in kužkom. Zabavne fotografije želvice doma, na sprehodih in izletih zabavajo številne od njenih skoraj 13 tisoč sledilcev na Instagramu.

7. Esther the Wonder Pig

Ta skoraj 300 kilogramov težka pujsa je presenetila svoja lastnika, saj sta takrat, ko sta jo vzela v svoj topel dom, mislila, da bosta posvojila miniaturnega prašička. Kako sta se zmotila! A Esther, kot sta poimenovala žival, jima je nemudoma ukradla srce.

Zato sta se zaradi nje celo preselila iz mesta na podeželje na kmetijo, kjer zdaj skupaj s še nekaj drugimi živalmi srečno bivajo. Svoje zabavne avanture pa na Estherinem Instagramovem profilu, kje ima skoraj 600 tisoč sledilcev, delijo s svetom.

8. Venus The Two Face Cat

Mucka, ki ima polovico obraza črnega, drugo polovico pa rjavega in ima eno zeleno in eno modro oko, s svojim nenavadnim videzom osupne že na prvi pogled.

Še strokovnjaki ne znajo zagotovo pojasniti, kako je mogoče, da je Venus tako nenavadnega videza – kot da bi ji nekdo mejo med črnim in rjavim delom natančno zarisal s čopičem. Simpatična muca ima na Instagramu skoraj dva milijona sledilcev, njeno poslanstvo pa je ljudi spodbuditi k temu, da posvojijo živali iz zavetišč, namesto da jih kupujejo.

9. Monaka & Azuki The Hedgehog

Ježek Lionel ima resno konkurenco. In sicer v prikupnem Azukiju in njegovi hčerki Monaki, katerih profil na Instagramu premore zavidljivih 405 tisoč sledilcev. Azuki se ponaša tudi s svojo knjigo za otroke, ki nosi naslov The Adventures of Azuki The Miniature Hedgehog and Friends.

A januarja je ježek Azuki poginil, zdaj pa sledilce še naprej navdušuje Monaka sama. Podobno kot Lionel tudi Monaka premnoge všečke in komentarje nabira s svojimi prikupnimi fotografijami.

10. Hamlet the Piggy

Še ena pujska je prava zvezda Instagrama – terapevtska pujsa Hamlet, ki obiskuje bolnike v svojem rodnem Nashvillu in jim riše nasmehe na obraze.

Kadar Hamlet ni zaposlena z razveseljevanjem bolnih, pa pozira v svojem rožnatem kabrioletu ali se fotografskemu objektivu nastavlja z modnimi sončnimi očali na rilcu. Seveda ima tudi pujsa Hamlet kar nekaj svojih reklamnih izdelkov – med drugim majice in koledar.

11. Pumpkin The Raccoon

Najslavnejša rakunka na svetu je na Bahamih rešena rakunka Pumpkin. Skupaj s še nekaj prijatelji še vedno živi in uživa na Bahamih, kjer je našla topel dom.

Njeno novo življenje se je začelo, ko je z drevesa padla na dvorišče družine, pri kateri je nato zaživela. Pumpkin ima na Instagramu 1,4 milijona sledilcev, svojo prepoznavnost pa izkorišča v dobre namene, in sicer za promocijo dobrodelnih fundacij.

