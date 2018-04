Veterinarji ne skrbijo le za dobrobit živali, ampak tudi za zdravje ljudi

Veterinarji po vsem svetu danes obeležujejo svoj dan. Svetovno veterinarsko združenje je namreč leta 2000 zadnjo soboto v aprilu določilo za svetovni dan veterinarjev. To je dan, ko so v ospredju različni vidiki dela veterinarjev, ki ne zajema samo reševanja življenja živali.

Svetovno veterinarsko združenje je zadnjo soboto v aprilu leta 2000 določilo za svetovni dan veterinarjev. Foto: Getty Images

Velik del svetovnega prebivalstva živi na podeželju, kjer so živali nepogrešljive za njihovo življenje in dostop do hrane. Veliko kmetov na tem območjih je odvisnih od živali, ki za njih predstavljajo glavni vir dohodka, so ob svetovnem dnevu veterinarjev na spletni strani zapisali v Svetovnem veterinarskem združenju.

Do leta 2050 naj bi število prebivalcev na svetu po ocenah doseglo 9,7 milijarde, posledično se bo povečalo tudi povpraševanje po živalskih beljakovinah in stranskih proizvodih. Veterinarji s preprečevanjem in nadzorom bolezni živali pa predstavljajo ključno vlogo pri zagotavljanju primerne, varne in kakovostne hrane, pa tudi pri zagotavljanju zdravja in blaginje ljudi in živali.

Veterinarji pomembni tudi z vidika varne hrane in zdravja ljudi

Veterinarski poklic je odgovoren za nadzor in inšpekcijo živalskih proizvodov v vseh fazah, od kmetije do krožnika, so o pomenu veterinarjev pri zagotavljanju varne hrane še zapisali v Svetovnem veterinarskem združenju.

Tudi na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so izpostavili pomen veterinarjev pri zagotavljanju varne hrane in varstva potrošnikov. "Veterinarji, zaposleni na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin s svojim znanjem učinkovito prispevajo k obvladovanju tveganj tako na področju zdravja in dobrobiti živali kot tudi varne hrane in posledično zdravja ljudi," so poudarili.

Slovenska veterinarska zbornica ima 871 članov

Po pojasnilih uprave bo delo veterinarjev tudi v prihodnosti usmerjeno zlasti v pravočasno prepoznavanje dejavnikov tveganja, preventivne ukrepe, izobraževanje in ozaveščanje. "Z izvajanjem vseh potrebnih programov, strokovnih, upravnih in nadzornih nalog na področju veterinarstva namerava uprava doseženo obdržati, se na morebitne nove dejavnike tveganja pravočasno odzivati in učinkovito ukrepati," so še navedli.

V Sloveniji ima veterinarska zbornica 871 članov, od katerih jih ima 852 tudi veterinarsko licenco, so pojasnili na zbornici in dodali, da se število aktivnih članov nenehno spreminja. Veterinarji, ki opravljajo dejavnosti po zakonu o veterinarstvu, potrebujejo veterinarsko licenco. Te jim podeljuje in odvzema veterinarska zbornica.

Veterinar lahko ostane brez licence, če nevestno opravlja veterinarski poklic, daje lažne podatke o opravljanju veterinarske dejavnosti, opusti dolžnost stalnega in dopolnilnega izpopolnjevanja za obnovitev licence v skladu s predpisi in sklepi zbornice, večkrat ponavlja kršitev kodeksa veterinarske etike ter če ne plačuje pristopnino in članarino.