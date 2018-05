Morgan Freeman pod plazom očitkov o spolnem nadlegovanju

Televizija CNN je preiskavo neprimernega in nedostojnega vedenja 80-letnega igralca Morgana Freemana začela pred dobrim letom dni, ko si je zvezdnik na enem od skupinskih intervjujev z novinarji podrobno ogledoval nosečo poročevalko CNN Chloe Melas in ji rekel: "Res si zrela. Želim si, da bi bil takrat zraven."

Da bi se izognile otipavanju, so se oblačile v ohlapna oblačila

Melasova je nato začela zbiranje informacij in odkrila, da je Freeman spolno nadlegoval več žensk. Produkcijska asistentka na snemanju filma Upokojitev v stilu je leta 2015 povedala, da jo je igralec stalno otipaval, komentiral njeno oblačenje, jo masiral in ji poskušal dvigniti krilo. Dviganje krila naj bi prenehal šele, ko mu je soigralec Alan Arkin dejal, da se vede neprimerno.

Druge ženske, ki so sodelovale s Freemanom in so bile prav tako žrtve spolnega nadlegovanja, so se v prisotnosti igralca začele oblačiti v bolj ohlapna oblačila, ki niso poudarjala telesnih oblin. Tako so si hotele zagotoviti mir pred zvezdnikom.

Morgan Freeman je leta 2004 dobil oskarja za stransko vlogo v filmu Punčka za milijon dolarjev, svet pa ga pozna tudi po odmevnih vlogah v uspešnicah Kaznilnica odrešitve in Šofer gospodične Daisy.