Cosby spoznan za krivega, grozi mu kar 30 let zapora

Sodna porota v Norristownu je ameriškega komika Billa Cosby v ponovljenem sojenju spoznala za krivega spolnega nadlegovanja nekdanje košarkarice Andree Constand. Igralec, ki ga je spolnega nadlegovanja v preteklosti obtožilo okoli 60 žensk, je bil obsojen v vseh treh točkah obtožnice. Cosbyju zdaj grozi deset let zapora za vsako točko obtožnice.

Bill Cosby je bil spoznan za krivega v vseh treh točkah obtožnice. Foto: Getty Images

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški komik in igralec Bill Cosby, ki se je v srca televizijskih gledalcev po svetu usidral s televizijsko serijo The Cosby Show, se je pred sodiščem znašel zaradi obtožb, da je leta 2004 v predmestju Philadelphie omamil in spolno napadel nekdanjo košarkarico Andreo Constand.

Cosbyju grozi deset let zapora za vsako točko obtožnice

80-letni Cosby je po poročanju BBC obtožbe Constandove vztrajno zanikal, njegov odvetnik pa je nekdanjo košarkarico na sojenju označil za sleparko.

Na začetku ponovljenega sojenja je bilo sicer razkrito, da je Cosby v izvensodni poravnavi Constandovi plačal 3,4 milijona ameriških dolarjev.

Porotniki so Cosbyja spoznali za krivega v vseh treh točkah obtožnice. Igralcu tako grozi 10 let zaporne kazni za vsako točko obtožnice oziroma skupaj 30 let zapora.

Igralcu zaenkrat še ne bo treba za zapahe, saj bo na izrek sodbe lahko počakal na prostosti. Gre sicer za epilog prvega velikega zvezdniškega sojenja po izbruhu gibanja #MeToo (Tudi jaz).

Igralcu neprimerno vedenje očitalo okoli 60 žensk

Cosby se zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju Constandove sicer ni prvič znašel pred sodiščem. Ker porotniki po zaključku prvega sojenja junija lani niso mogli sprejeti razsodbe, so morali sojenje v Norristownu v ameriški zvezni državi Pennsylvanii ponoviti.

Komik se je že v preteklosti srečeval z obtožbami glede spolnega nadlegovanja. Neprimernega vedenja ga je v zadnjih petdesetih letih obtožilo kar 60 žensk, vendar pa omenjene obtožbe niso dobile epiloga na sodišču.

Cosby se je v javnosti branil z besedami, da so omenjene ženske zavedno pristale na spolne odnose z njim.