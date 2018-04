Glavna priča na sojenju Cosbyju: Ko sem se zavedla, me je posiljeval

V petek je na ponovljenem sojenju Billu Cosbyju nastopila ključna priča - nekdanja košarkarica, ki trdi, da jo je komik spolno zlorabil. V preteklih dneh jo je s svojimi skorajda povsem enakimi zgodbami podprlo pet žensk, ki so pričale pred poroto.

Andrea Constand (desno) ob prihodu na sodišče Foto: Getty Images

Pred porotnike na ponovljenem sojenju Billu Cosbyju je stopila Andrea Constand, ki ga obtožuje, da jo je leta 2004 omamil in spolno zlorabil. Cosby obtožbe zanika, tožilstvo pa je ob začetku tokratnega sojenja razkrilo, da je Constandovi v zunajsodni poravnavi leta 2006 plačal 3,4 milijona dolarjev (2,8 milijona evrov).

Andrea Constand je po poročanju CNN v petek na sojenju ponovila zgodbo iz januarja 2004, ko je delala pri ženski košarkarski ekipi univerze Temple, kjer je doštudiral Cosby. Povedala je, da sta postala prijatelja, ona je nanj gledala kot na mentorja, ki mu je zaupala, zato je šla usodnega dne k njemu domov na večerjo. Povedala je, da jo je že prej poskusil zapeljati in ji položil roko na stegno, vendar se ga ni bala.

Bill Cosby s svojo piarovko Ebonee Benson Foto: Getty Images

Tisti večer je spila nekaj kozarcev vina in vzela tri modre tablete, ki naj bi ji jih vsilil Cosby. Zatem je omedlela, pozneje pa se je nenadoma zbudila in ugotovila, da jo komik posiljuje.

Na vprašanje tožilstva, ali mu ni bila sposobna reči, naj neha, je odvrnila. "Ne. Hotela sem, da preneha, a nisem mogla ničesar reči. Skušala sem premakniti roke in noge, a se to preprosto ni zgodilo. Bila sem šibka, nemočna in nisem se mogla ubraniti."

"Bila sem ponižana, šokirana in resnično zmedena," je dodala.

Foto: Getty Images

Po tožilstvu je Constandovo izprašal Cosbyjev odvetnik Tom Meserau, ki ga je zanimalo predvsem, zakaj je policiji povedala nekoliko drugačno zgodbo o spolnem napadu. Izpostavil je, da je v enem policijskem poročilu zapisano, da se je napad zgodil marca, v drugem pa, da se je zgodil januarja. "Zmotila sem se," je na to odgovorila glavna priča.

Pričanje Andreje Constand naj bi se nadaljevalo v ponedeljek.