Slovenski glasbenik pretekel 42-kilometrski pariški maraton #foto

Harmonikar slovenske narodnozabavne skupine Gadi Anže Zavrl je pretekel legendarni 42-kilometrski pariški maraton. "Sam tok – Chuck Norris never ran a marathon (Chuck Norris ni nikoli pretekel maratona, op. p.)," se je pošalil pod fotografijami, ki jih je delil na svojem profilu na Instagramu.

"Izpolnjena želja – pretečenih 42 kilometrov, vrhunski občutki! Hvala bratu Samu Zavrlu za brco v rit (ne na maratonu), da sem začel priprave na pariški maraton. Za prvi maraton sem dosegel najboljši osebni čas − tri ure in 53 minut. Zdaj pa nazaj v ljubo Slovenijo," je zapisal in dodal, da gre za njegov prvi pretečeni maraton.

Anže Zavrl je sicer harmonikar slovenske narodnozabavne skupine Gadi, ki jo sestavljata še kitarist David Novak in basist Primož Ilovar.

Poročen je s hčerko legendarnega slovenskega glasbenika Brendija (Branko Jovanović Vunjak), ki je umrl leta 2011, Tino Zavrl. Poročila sta se leta 2014, skupaj pa imata dva otroka – sina Brendija in hčerko Dioro. Tina je sicer sestra slovenskega glasbenika Dejana Vunjaka.

Na letošnjem pariškem maratonu sta sicer zmagala Etiopijec Abeje Ayana in Kenijka Helah Kiprop. Ayana je na 42 kilometrov slavil s časom dveh ur, sedmih minut in 15 sekund, Kipropova pa je potrebovala dve uri, 23 minut in 17 sekund.

