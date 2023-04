Na pariškem maratonu zmaga Etiopijcu in Kenijki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Abeje Ayana in Helah Kiprop sta zmagala na maratonu v Parizu. Ayana je na 42 km slavil s časom dveh ur, sedmih minut in 15 sekund. Kipropova je za zmago potrebovala dve uri, 23 minut in 17 sekund.