Slovenska pevka ostro nad neznanim voznikom: Škoda, da si mi ušel!

Znana slovenska operna pevka in nekdanja slovenska evrovizijska predstavnica Alenka Gotar je na svojem Facebook profilu delila žalostno novico, ki je mnoge presenetila in šokirala. V svojem zapisu je namreč razkrila, da je neznani voznik zbil njeno psičko in zatem pobegnil.

"Tisti objestni brezjajčni revi, ki je divjala po cesti in nam pred hišo zbila psa ter pobegnila, sporočam, da ji želim, da se mu to vrne, in upam, da ima fajn zbit avto in da nima zavarovanja (za divjad)!" je na svojem Facebook profilu zapisala pevka Alenka Gotar in dodala:

"Kako bolan moraš biti v glavo, da s polnim gasom zapelješ v psa? Škoda, da si mi ušel!"

Ob svojem jeznem zapisu je tudi priložila fotografijo svoje psičke, ki se je v nesreči očitno poškodovala.

Kot je Gotarjeva zapisala v komentarju, je bila psička šivana, ima nekaj globokih ran ter nekaj odrgnin. "Hvala bogu je velik in težek pes, mišičast, tako da ji je njena kompaktnost rešila življenje ... Zdaj je na opazovanju, če bi slučajno imela še kakšne notranje poškodbe in bi bruhala, moramo takoj nazaj," je še zapisala.

To ni bil prvi poskus napada nanjo in na psico

Že pred letom dni je Gotarjeva sama doživela nesrečo oziroma napad na lastnem dvorišču, takrat jo je želel neznanec povoziti z avtomobilom.

"Mislim, vse ima svoje meje! Stala sem na svojem dvorišču in je po cesti prinorel črn golf koprske registracije in me poskušal zbiti na lastnem pragu ... Potem je šel naprej, obrnil in pridivjal nazaj, takrat sva bila s psom že na varnem ... Objestnost brez meja! Komu sem v napoto? Seveda sem takoj poklicala policijo!" je takrat Gotarjeva opisala grozljivo izkušnjo, ki jo je doživela s kraško ovčarko Mišo.

Prav ta psica kraševka, ki sicer velja za slovensko avtohtono pasmo in je zelo zaščitniška, jo je skupila v nedavnem napadu.

