Slavni pevec o svojem 48 let mlajšem dekletu: Nor sem nanjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uspešnico, po kateri ga pozna ves svet, je izdal več kot 20 let pred rojstvom svojega zdajšnjega dekleta.

Letos bo okroglih 50 let dopolnila skladba American Pie, s katero se je ameriški kantavtor Don McLean vpisal med ustvarjalce zimzelenih glasbenih uspešnic.

Šele 27 let pa je pred dobrim tednom dni dopolnila manekenka Paris Dylan, s katero je 75-letni McLean že pet let v zvezi. 48 let starostne razlike med njima dvigne marsikatero obrv, glasbenik pa zagotavlja, da sta srečno zaljubljena.

"Ljubezen je najpomembnejša stvar v življenju," je pred kratkim izjavil v intervjuju za revijo People, "nekoga moraš imeti rad. Jaz imam rad svoja otroka in svoje dekle. Nor sem nanjo."

McLean je bil do zdaj dvakrat poročen, zakon s Carol Sauvion je trajal od 1969 do 1976, nato se je leta 1987 poročil s Patrisho Shnier, s katero ima dva otroka. Ločila sta se leta 2016, potem ko ga je obtožila družinskega nasilja.

"S Paris se ne nameravava nikoli raziti," je zatrdil. "Ko mi je bilo težko, sem se zatekel h kitari. Zdaj imam Paris," je dejal, "počaščen sem, da je moje dekle in moja partnerka."

Oglejte si še: