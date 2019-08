Slavna pevka v biografiji razkrila, da je bila posiljena

Debbie so ukradene kitare prizadele bolj kot to, da je bila posiljena.

Zvezdnica Debbie Harry je v prihajajoči biografiji z naslovom Face It opisala, kaj se ji je zgodilo, ko je v newyorško stanovanje njenega takratnega fanta, kitarista in soustanovitelja skupine Blondie Chrisa Steina vlomil neznan moški.

Grozil jima je z nožem ter zahteval denar in droge. Ker mu nista mogla dati ničesar, ju je zvezal s hlačnimi nogavicami, nato je po stanovanju iskal karkoli vrednega ter začel nabirati Chrisove kitare in vzel fotoaparat. Debbie je zatem nenadoma odvezal roke in ji rekel, naj si sleče hlače. "Pof*** me je. Potem mi je rekel, naj se grem očistit," je zapisala v knjigi. A kot kaže, je posilstvo ni tako pretreslo, saj je v nadaljevanju dodala: "Ukradene kitare so me bolj prizadele."

Napad na zdaj 74-letno pevko naj bi se zgodil še pred velikim uspehom skupine Blondie v 70. letih, ni pa znano, ali je posilstvo prijavila policiji ali ne.

Njena biografija Face It bo na prodajne police prišla 1. oktobra.

