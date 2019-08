Slavna igralka noče vedeti, kako dolgo bo še živela #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olivia Newton-John se v tretje spopada z najhujšo obliko raka do zdaj. Napredoval je v četrti stadij in se razširil na kosti.

"Ko slišiš diagnozo rak ali katerokoli drugo strašljivo diagnozo, se nenadoma zaveš časovne omejitve," je za oddajo 60 Minutes Australia povedala Olivia Newton-John, ki se trenutno tretjič bori z rakom dojk.

Bolezen je tokrat napredovala v četrti stadij, ko pacientu povedo, koliko časa mu je še ostalo, 70-letna igralka pa ni hotela slišati, koliko mesecev bo še živela, je razkrila.

"Ko ti nekdo reče, da boš živel še šest mesecev, boš verjetno živel prav toliko, ker verjameš napovedi. Zame je zato psihološko bolje, da nimam pojma, koliko časa je še pred mano."

Tokrat se zdravi s pomočjo konoplje

Zvezdnica, ki je svetovno slavo doživela leta 1978 z muzikalom Briljantina, je za rakom dojk prvič zbolela leta 1992, drugič pa leta 2013, ko se ji je razširil še na ramena.

Tretjič so ji diagnozo postavili pred dvema letoma, rak pa se ji je tokrat razširil na kosti. Čeprav je že v četrtem stadiju in je bitka težja kot prejšnji dve, ostaja optimistična in verjame, da ga bo prebolela tudi v tretje.

Pri zdravljenju si pomaga z naravo, natančneje s konopljinim oljem, ki ji lajša bolečine. Tovrstno zdravljenje je v ZDA zakonito, v njeni domači Avstraliji pa (še) ne. "Imam srečo, da živim v ZDA, kjer je to zakonito. Sanjam o tem, da bi bilo nekoč tako tudi v Avstraliji in bi si lahko vsi, ki trpijo za rakom ali katerokoli drugo bolečo boleznijo, tako lajšali bolečine," je razkrila.

