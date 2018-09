Igralka Olivia Newton-John se že tretjič bori z rakom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralska zvezdnica Olivia Newton-John je v zadnjem intervjuju razkrila, da so ji že tretjič v treh desetletjih diagnosticirali raka.

Olivia Newton-John, ki je svetovno slavo doživela leta 1978 z muzikalom Briljantina, je v intervjuju za CNN razkrila, da so ji lani že tretjič diagnosticirali raka, tokrat na spodnjem delu hrbtenice. Dodala je, da se proti njemu bori z "moderno medicino in naravnimi zdravili".

"Moj mož je bil vedno ob meni in me podpiral, zato verjamem, da bom raka spet premagala, to je moj cilj," je dejala za CNN.

Že dvakrat prebolela raka dojk

Igralka je za rakom prvič zbolela 1992, šlo je za raka dojk. Po uspešni bitki je postala goreča ambasadorka osveščanja o tej bolezni. V avstralskem Melbournu je ustanovila celo center za raziskovanje raka, poimenovan po njej. A bolezen je prišla še drugič, leta 2013, spet v obliki raka dojk, ki se je razširil na ramena.

Olivia bo 26. septembra praznovala 70. rojstni dan. Foto: Getty Images

Tokratnega raka poskuša pozdraviti s pomočjo narave, je razkrila, natančneje s konopljinim oljem, ki ji lajša bolečine. Tovrstno zdravljenje je v ZDA legalno, v njeni domači Avstraliji pa (še) ne. "Imam srečo, da živim v ZDA, kjer je legalno. Sanjam o tem, da bi bilo nekoč tako tudi v Avstraliji, kjer si bodo lahko vsi, ki trpijo za rakom ali katerokoli drugo bolečo boleznijo, tako lajšali bolečine."

V intervjuju je zvezdnica, ki bo konec septembra praznovala 70 let, razkrila še, da je hvaležna, da lahko še vedno poje in nastopa, ter se zahvalila vsem oboževalcem.