Nekdanja pevka in podjetnica Pika Božič je na svojega sina Taia zelo ponosna. Foto: Mediaspeed

Tai, sin nekdanje pevke in podjetnice Pike Božič, ki ga ima z nekdanjim partnerjem in uspešnim hokejistom Dejanom Kontrecem, se bo v lovu za hokejsko kariero odpravil v Združene države Amerike.

17-letni Tai hokej trenira že od mladih let, že od 15. leta pa je živel in hokej igral na Finskem. Zdaj pa se bo, kot je za revijo Lady potrdila Pika Božič, njen sin Tai odpravil čez lužo v ZDA in sledil očetovi karieri, saj je pred kratkim podpisal pogodbo s klubom, ki igra v ligi NA3HL.

Gre sicer za mladinsko hokejsko ligo stopnje III., pogodbo pa je podpisal za ekipo New Hampshire Mountain Kings, za katero bo igral v prihajajoči sezoni. V pretekli sezoni je za finski klub KJT Haukat na 35 tekmah dosegel 39 točk.

Poleg sina Taia ima Božičeva iz zakona z nekdanjim hokejistom Dejanom Kontrecem še hčerko Liu. Božičeva ima s sedanjim partnerjem Andrejem Slaparjem še eno hčer, Dejan Kontrec pa se je s sedanjo ženo Nino Osenar razveselil rojstva sina.